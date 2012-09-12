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Деньги украинцев выпустят за рубеж Валютная либерализация докатилась до рядовых украинцев. Нацбанк разрешил физлицам выводить за рубеж до $50 тыс. в год. Этим прогрессивным решением смогут воспользоваться далеко не все, ведь инвестировать можно лишь документально подтвержденный доход, а не сбережения из сейфа.



НБУ манит новым миром



Национальный банк упростил населению инвестирование за рубеж. С 3 июля граждане смогут ежегодно выводить из страны до $50 тыс., неожиданно решил НБУ.



Для вывода валюты потребуется, как и прежде, индивидуальная валютная лицензия НБУ, поскольку валютный декрет 1993 года, содержащий такое требование, может отменить только парламент. Однако, во-первых, НБУ наконец-то возобновит выдачу таких лицензий, во-вторых – отменит запрет на покупку и перевод валюты по таким лицензиям, и, в-третьих, – упростит их получение. Физлица-заявители будут получать лицензии НБУ в электронной форме по уведомительному принципу. Ехать в здание НБУ не придется: агентами граждан станут банки, которые в дальнейшем и будут пересылать валюту.



Потенциальному инвестору необходимо будет предоставить в банк документы, подтверждающие наличие у него доходов, достаточных для перевода указанной в заявлении суммы, а также оригиналы или копии документов, подтверждающие цель осуществления перевода из Украины.



После верификации документов банк направит в НБУ запрос на получение электронной лицензии, а НБУ – выдаст физлицу э-лицензию путем внесения учетной записи в автоматизированную информационную систему (АИС) «Реестр индивидуальных лицензий на осуществление физлицами валютных операций». Поскольку информация о валютных проводках также будет вноситься в АИС, физлица не смогут перехитрить НБУ и выслать через несколько банков больше $50 тыс. «Упрощенная система предоставления индивидуальных лицензий облегчит и ускорит проведение физлицами валютных операций. В то же время объем таких операций не будет иметь существенного влияния на состояние валютного рынка», – ожидают в Нацбанке.



Украинцы смогут воспользоваться э-лицензиями для трех видов валютных операций: инвестиции за границу, размещение валюты на своих счетах за пределами Украины, а также с целью выполнения обязательств перед нерезидентами по договорам страхования жизни.



Раньше получить лицензию было чрезвычайно сложно, а НБУ запрещал пересылать валюту даже по выданным разрешениям. Поэтому у украинцев, по данным СМИ, сейчас всего 65 лицензий.



Обещанного долго ждут



Еще полгода назад Нацбанк планировал в ходе валютной либерализации упростить процедуру вывода средств физлиц за рубеж в последнюю очередь. «Сейчас Нацбанк изменил точку зрения: он ищет возможности для либерализации, исходя из действующего законодательства. Вообще отменить валютные лицензии он не может – это норма декрета о валютном регулировании. А единый реестр позволит следить, чтобы инвесторы не превышали установленный лимит», – считает координатор общественной платформы «Нова країна» Тарас Козак.



Нынешнее решение регулятора – очередной шаг в его политике дебюрократизации. 23 февраля он признал, что не контролирует открытие украинцами счетов за границей и размещение на них валюты (ведь иностранные банки, соблюдая банковскую тайну, не передают такие данные НБУ). Поэтому он разрешил украинцам без индивидуальных валютных лицензий инвестировать за рубежом доходы, которые на законных основаниях получены ими за границей (заработная плата, пенсия, дивиденды, наследство). Теперь же НБУ позволит пересылать на эти счета валюту из Украины.



Это выглядит как «прорыв» на рынке, который еще не освободился от всех введенных с 2014 года валютных ограничений. Раньше физлицо могло перевести за границу не более 150 тыс. грн в эквиваленте ($6 тыс.) в месяц, но с 12 июня НБУ разрешил при неторговых операциях переводить большие суммы. «Я вижу бытовой ад, который унизителен и крайне неэффективен: мой друг просит меня заплатить 1600 фунтов за летний лагерь дочери в Англии, потому что с Украины он должен три раза ходить в банк и за один раз делать перевод по 500 фунтов. Другой просит сделать платеж на 5 тысяч евро, а он мне отдаст их наличными, потому что он не может провести платеж за границу», – шокирован экс-глава совета Нацдепозитария Роман Сульжик.



Введение лимита в $50 тыс. позволит легально инвестировать в пределах этой суммы. По мнению Романа Сульжика, валютные операции физлиц не несут риска для курса гривны, поскольку сбережения украинцев и так хранятся в валюте. «Если гривну сейчас освободить, она будет укрепляться. Но они (НБУ. – FinClub), как обычно, пропустят этот момент и дождутся очередного кризиса, локального или глобального, и скажут: «Зараз не на часі». Я вижу спрос на украинский долг: с точки зрения глобального рынка, украинские активы крайне недооценены», – говорит он.



Дорогу возможностям



Управляющий директор ИГ «Универ» Алексей Сухоруков уверен, что украинцы воспользуются новыми возможностями для инвестирования на международном фондовом рынке. «Новые возможности будут намного популярнее, чем украинские акции. На несколько порядков», – считает эксперт. Наиболее интересны известные американские и европейские акции, а также открытые инвестфонды, паи которых торгуются на бирже (ETF). «О массовости запроса таких операций заранее сказать тяжело, но у клиентов регулярно возникают вопросы. Самые востребованные инструменты – инвестиции за границу и пополнение своих счетов. А страхование жизни – не самый распространенный вид операций», – говорит начальник сектора контроля операций по кредитам от нерезидентов и отчетности валютного контроля управления валютного контроля ОТП Банка Александр Вензик.



По словам финансистов, для инвестирования за рубеж не всегда требуется предварительно выезжать из страны. «Например, для пополнения брокерского счета не нужен счет в иностранном банке. Брокеры деньги с благодарностью примут и из украинского банка. При этом процедура заключения договора у большинства иностранных интернет-брокеров проще, чем в Украине. Она может не предполагать подписания никаких бумажных документов. Для этого нужен только скан паспорта, присланный по электронной почте, и акцепт публичной оферты действием – банковским перечислением денег на счет брокера», – рассказал FinClub Алексей Сухоруков.



Проблемы могут возникнуть на этапе реализации инициатив НБУ. «Все будет зависеть от имплементации электронных лицензий. Могут быть «подводные камни», ведь пока нет понимания деталей процедуры», – говорит Алексей Сухоруков. «Это кардинальное новшество, потому в настоящий момент сказать больше, чем написано в пресс-релизе НБУ, сложно. Сейчас данные изменения анализируются, согласовывается порядок, а также проводятся консультации и согласования между подразделениями по открытым вопросам», – поясняет Александр Вензик.



Но массовыми такие инвестиции вряд ли станут. Покупка недвижимости за рубежом – недешевое удовольствие, а частные пенсионные накопления украинцы практически не делают даже внутри страны. Ставки по валютным вкладам за рубежом низкие, часто даже отрицательные, поэтому придется платить за хранение депозита. «Иностранные брокеры, даже дисконтные, имеют порог входа от $10 тыс., что отсечет львиную долю украинцев», – поясняет Алексей Сухоруков.



Отпугнуть инвесторов от вложений в иностранные акции может и тот факт, что в Украине права на ценные бумаги подтверждаются исключительно украинскими депозитарными учреждениями, которые пока не могут учитывать иностранные ценные бумаги за пределами Нацдепозитария. «Я два года пытаюсь уговорить НКЦБФР поддержать изменения в закон о депозитарной системе. До сих пор интерес к этому со стороны регулятора был близок к нулю. Надеюсь, хоть теперь будет “на часі”», – сетует Алексей Сухоруков.



Банки де-факто станут налоговыми агентами инвесторов, проверяя источники происхождения денег. «В Нацбанке пояснили, что для инвестиций можно использовать только документально подтвержденный доход», – говорит Тарас Козак. А, например, валюту, которая хранилась на депозите и была отражена в декларации, нельзя будет вывести из Украины.



Еще часть потенциальных валютных «эмигрантов» могут отсечь банки, которые будут готовить заявки в Нацбанк. Финансовый мониторинг и валютный контроль банков будут тщательно изучать документы заявителя. «Для клиентов самое сложное – это предоставить все необходимые подтверждающие документы, которые соответствуют требованиям валютного законодательства», – говорит начальник отдела регулирования валютных операций Укрсоцбанка Татьяна Витрук. К ним относятся документы, подтверждающие как доходы потенциального инвестора, так и безрисковость проводимой операции. Если банк посчитает операцию рисковой, он сможет ее отклонить. «Нацбанк переложил функции валютного контроля на банки. Регулятор дал понять, что его не интересует, куда будут вложены эти средства», – говорит Тарас Козак.



По материалам Сегодня

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