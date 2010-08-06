Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
Сегодня, 11:02
Сегодня, 09:33
#
1
Топ Мастер
Пол: Женский
Регистрация: 06.08.2010
Сообщений: 36,504
Благодарностей: 1,748
УГ: 6
Btc First Limited - Btcfirst.biz
Я не админ!
Старт проекта 21.06.2017
Btc First Limited
Легенда(google перевод):
Цитата:
ВЫСОКО РАССМОТРЕННАЯ КРИПТОКУРИРОВАНИЕ
BTC FIRST Ltd. - это компания по разработке криптовалютных систем, созданная в 2017 году. Широкий спектр предоставляемых нами услуг был специально разработан, чтобы помочь держателям биткойнов в принятии хороших инвестиционных решений.
Инвестиционный план
Цитата:
7% ЕЖЕДНЕВНЫЙ ИНТЕРЕС - НАВСЕГДА
Еженедельный интерес: 49%
Ежемесячный процент: 210%
Мин.: 0,0010000000
Макс: 9,9999999900
8% ЕЖЕДНЕВНЫЙ ИНТЕРЕС - НАВСЕГДА
Недельный интерес: 56%
Ежемесячный процент: 240%
Мин: 10
Макс: 49.9999999900
9% ЕЖЕДНЕВНЫЙ ИНТЕРЕС - НАВСЕГДА
Недельный интерес: 63%
Ежемесячный процент: 270%
Мин: 50
Макс: NO LIMIT
Минимальный / максимальный депозит: 0,001 BTC / N / A
Платежные системы: биткойн
Платежи: мгновенные
Refcomm: 5% (10% для представителей)
Btc First Limited
Сегодня, 09:59
#
2
Специалист
Имя:
Matanga
Пол: Мужской
Возраст: 35
Адрес: Сен-Трапе
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 24.11.2016
Сообщений: 749
Благодарностей: 112
УГ: 6
Re: Btc First Limited - Btcfirst.biz
Сегодня, 10:08
#
3
Профессионал
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 22.03.2016
Сообщений: 3,828
Благодарностей: 1,877
УГ: 0
Re: Btc First Limited - Btcfirst.biz
List4Hyip
- где ваш деп? Это вам не зарубежные форумы, где можно постить темы как хочешь!
Сегодня, 10:58
#
4
Специалист
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 08.10.2014
Сообщений: 659
Благодарностей: 208
УГ: 0
Re: Btc First Limited - Btcfirst.biz
Баннеры точь-в-точь как в Bitcomet
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Сегодня, 11:02