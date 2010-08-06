Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Общайся на MMGP виртуально, а зарабатывай реальные деньги!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 413,878 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Btc First Limited - Btcfirst.biz

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
При поддержке
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 11:02
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 09:33
#1
Топ Мастер
 
Пол: Женский
Регистрация: 06.08.2010
Сообщений: 36,504
Благодарностей: 1,748
УГ: 6
КП: 0.000
Btc First Limited - Btcfirst.biz
Я не админ!
Старт проекта 21.06.2017

Btc First Limited


Легенда(google перевод):
Цитата:
ВЫСОКО РАССМОТРЕННАЯ КРИПТОКУРИРОВАНИЕ

BTC FIRST Ltd. - это компания по разработке криптовалютных систем, созданная в 2017 году. Широкий спектр предоставляемых нами услуг был специально разработан, чтобы помочь держателям биткойнов в принятии хороших инвестиционных решений.
Инвестиционный план
Цитата:
7% ЕЖЕДНЕВНЫЙ ИНТЕРЕС - НАВСЕГДА
Еженедельный интерес: 49%
Ежемесячный процент: 210%
Мин.: 0,0010000000
Макс: 9,9999999900

8% ЕЖЕДНЕВНЫЙ ИНТЕРЕС - НАВСЕГДА
Недельный интерес: 56%
Ежемесячный процент: 240%
Мин: 10
Макс: 49.9999999900

9% ЕЖЕДНЕВНЫЙ ИНТЕРЕС - НАВСЕГДА
Недельный интерес: 63%
Ежемесячный процент: 270%
Мин: 50
Макс: NO LIMIT
Минимальный / максимальный депозит: 0,001 BTC / N / A

Платежные системы: биткойн

Платежи: мгновенные

Refcomm: 5% (10% для представителей)


Btc First Limited
__________________
На правах рекламы: Самая продвинутая криптовалютная инвестиционная платформа

| Ethtrade || BitPalas Limited |
List4HYIP.com -Upto 600% RCB
List4Hyip вне форума  
Старый Сегодня, 09:59
#2
Специалист
 
Имя: Matanga
Пол: Мужской
Возраст: 35
Адрес: Сен-Трапе
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 24.11.2016
Сообщений: 749
Благодарностей: 112
УГ: 6
КП: 0.000
Re: Btc First Limited - Btcfirst.biz
Депозит
0.01 BTC
https://btc.blockr.io/tx/info/3e4565...154cb113b2fcaa
__________________
На правах рекламы: Самая продвинутая криптовалютная инвестиционная платформа
Matanga на форуме  
Старый Сегодня, 10:08
#3
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 22.03.2016
Сообщений: 3,828
Благодарностей: 1,877
УГ: 0
КП: 0.000
подарки
Re: Btc First Limited - Btcfirst.biz
Цитата:
Сообщение от List4Hyip Посмотреть сообщение
Я не админ!
Старт проекта 21.06.2017



Btc First Limited
List4Hyip - где ваш деп? Это вам не зарубежные форумы, где можно постить темы как хочешь!
__________________
На правах рекламы: Самая продвинутая криптовалютная инвестиционная платформа

Bitcoin кошель без платы за транзакции
Aren вне форума  
Старый Сегодня, 10:58
#4
Специалист
 
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 08.10.2014
Сообщений: 659
Благодарностей: 208
УГ: 0
КП: 0.365
Re: Btc First Limited - Btcfirst.biz
Баннеры точь-в-точь как в Bitcomet
__________________
На правах рекламы: Самая продвинутая криптовалютная инвестиционная платформа
Андрей Чирук 2091073143 на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 11:02
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
bitforex.limited - BIT FOREX LIMITED asmith Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ 17 17.01.2017 18:12
69 Limited - 69.limited Torneo Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ 52 23.08.2016 07:30

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар TenDemon
Виртуальная реальность «приучит» голову к новому телу перед пересадкой
От TenDemon в разделе «Новости технологий и интернета»
Аватар Hyip-Cruiser
WorldInvestProfit - worldinvestprofit.com
От Hyip-Cruiser в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар elan
Битва за деньги!
От elan в разделе «Аналитика от частных трейдеров»
Аватар Василий Троицкий
LineProgram Inc - самый надежный способ постоянного заработка!
От Василий Троицкий в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
ПАММ-счет AnuarKZ: 7543 (Privatefx.com)
От Serbinito в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватара нет
Минфин намерен ввести ответственность за распространение биткоинов
От Alex077 в разделе «Новости криптовалют»
.     
Пользователей
413,878
Тем
475,031
Сообщений
11,770,623

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube