В Аргентине найден клад с нацистскими артефактами (видео)
Полиция обнаружила тайник в доме неподалеку от Буэнос-Айреса, в котором оказалась, предположительно, самая большая коллекция нацистских артефактов в истории страны.
Об этом сообщает Associated Press.
В общей сложности найдено 75 предметов, в том числе бюст Адольфа Гитлера, фигура нацистского орла и песочные часы со свастикой. Власти Аргентины полагают, что нашли артефакты, которые принадлежали высокопоставленным чиновникам Третьего рейха.
«Наши предварительные исследования показали, что это оригинальные артефакты», — сообщила министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрих, добавив, что рядом с ними найдены фотографии нацистов, позирующих с этими предметами.
В настоящее время полиция пытается установить, кто доставил артефакты в Аргентину.