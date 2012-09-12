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В Аргентине найден клад с нацистскими артефактами (видео)

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В Аргентине найден клад с нацистскими артефактами (видео)
В Аргентине найден клад с нацистскими артефактами (видео)



Полиция обнаружила тайник в доме неподалеку от Буэнос-Айреса, в котором оказалась, предположительно, самая большая коллекция нацистских артефактов в истории страны.

Об этом сообщает Associated Press.

В общей сложности найдено 75 предметов, в том числе бюст Адольфа Гитлера, фигура нацистского орла и песочные часы со свастикой. Власти Аргентины полагают, что нашли артефакты, которые принадлежали высокопоставленным чиновникам Третьего рейха.

«Наши предварительные исследования показали, что это оригинальные артефакты», — сообщила министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрих, добавив, что рядом с ними найдены фотографии нацистов, позирующих с этими предметами.

В настоящее время полиция пытается установить, кто доставил артефакты в Аргентину.


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