moskva Топ Мастер

Имя: Сергей Пол: Мужской Адрес: Планета земля Инвестирую в: Свой бизнес Регистрация: 12.09.2012 Сообщений: 12,715 Благодарностей: 6,624 УГ: 15 КП: 0.191 подарки награды

Бразильская JBS обнародовала план продажи активов на $1,8 млрд Бразильский производитель мяса JBS, замешанный в масштабном коррупционном скандале с участием президента страны Мишела Темера, обнародовал план продажи активов на общую сумму 6 млрд бразильских реалов ($1,8 млрд).



Привлечение средств за счет продажи активов позволит компании сократить долговую нагрузку, пишет газета Financial Times.



JBS намерена продать свое американское подразделение – Five Rivers Cattle Feeding, а также доли в бразильской Vigor Alimentos, выпускающей молочные продукты, и в североирландской Moy Park, занимающейся производством и переработкой мяса птицы.



Ранее в этом месяце компания сообщила о продаже подразделений в Аргентине, Уругвае и Парагвае на общую сумму $300 млн.



Как сообщалось, топ-менеджеры JBS в мае этого года признались в даче взяток М.Темеру и двум его предшественникам на посту президента.



В начале июня прокуратура Бразилии оштрафовала холдинговую компанию J&F Investimentos, контролирующую JBS, на 10,3 млрд бразильских реалов ($3,13 млрд) за участие в коррупционном скандале.



По материалам Financial Times

Инвестирую тут MONHYIP•

ОТЛИЧНАЯ ПОМОЩЬ В ХАЙП ИНВЕСТИРОВАНИИ•

HyipClub-Максимальный Рефбэк На Рынке Инвестиций!RCB-5000%-HyipClub __________________