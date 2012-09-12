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Бразильская JBS обнародовала план продажи активов на $1,8 млрд

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Бразильская JBS обнародовала план продажи активов на $1,8 млрд
Бразильский производитель мяса JBS, замешанный в масштабном коррупционном скандале с участием президента страны Мишела Темера, обнародовал план продажи активов на общую сумму 6 млрд бразильских реалов ($1,8 млрд).

Привлечение средств за счет продажи активов позволит компании сократить долговую нагрузку, пишет газета Financial Times.

JBS намерена продать свое американское подразделение – Five Rivers Cattle Feeding, а также доли в бразильской Vigor Alimentos, выпускающей молочные продукты, и в североирландской Moy Park, занимающейся производством и переработкой мяса птицы.

Ранее в этом месяце компания сообщила о продаже подразделений в Аргентине, Уругвае и Парагвае на общую сумму $300 млн.

Как сообщалось, топ-менеджеры JBS в мае этого года признались в даче взяток М.Темеру и двум его предшественникам на посту президента.

В начале июня прокуратура Бразилии оштрафовала холдинговую компанию J&F Investimentos, контролирующую JBS, на 10,3 млрд бразильских реалов ($3,13 млрд) за участие в коррупционном скандале.

По материалам Financial Times
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