Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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NovaOptions - Novaoptions.net

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 05:56
#1
Премиум
Премиум
 
Аватар Naale
 
Пол: Мужской
Регистрация: 14.04.2008
Сообщений: 43,073
Благодарностей: 2,921
Записей в блоге: 1
УГ: 14
КП: 0.005
подарки
награды Ветеран MMGP.RU 
NovaOptions - Novaoptions.net
Я не админ!



Принимает:BTC,Payeer,AdvCash,PerfectMoney

Новый проект: Nova Options

Планы nvestment 1% ежедневно в течение 14 дней, 1,6% в день в течение 30 дней, 2,2% в день в течение 25 дней (главный назад)

Минимальный вклад $10

Рефские до Два уровня: 6% -3%

Вывод типа Pуководство

SSL зашита от Comodo CA Limited

Лицензионный скрипт GoldCoders

DDoS зашита от DDos-Guard

Перевод с Google:

Цитата:
За последние несколько лет опции Nova стали чрезвычайно популярными. Простота, с которой трейдеры могут окунуться в мир фондовых рынков и отсутствие каких-либо требований к опыту и навыкам, стали ключевыми факторами роста популярности бинарных опционов. Кроме того, время истечения двоичных опционов обычно невелико, поэтому трейдеры имеют потенциальную возможность получить прибыль на фондовом рынке в течение одного дня. Общим мифом является то, что невозможно торговать за деньги. Мы делаем это благодаря нашему инновационному подходу к бинарной торговле, потому что мы используем наши собственные алгоритмические разработки высокого уровня, позволяющие получать прибыль в 97% торговых операций на регулярной основе. Проще говоря, мы используем наши собственные роботы для двоичной торговли, которые приносят высокую прибыль. Вы можете спросить, почему мы не решили в пользу более стабильного валютного рынка или рынка акций. Разумеется, эти рынки более стабильны, и при использовании надлежащего подхода можно получить высокую прибыль. Рынок бинарных опционов приносит нам гораздо больше прибыли, и это дает возможность повысить интерес к людям, которые доверяют нам и нашим возможностям.
Инвестиционные планы:

Цитата:
Стартер 1% ежедневно в течение 14 дней
Планируемая сумма ($) Ежедневная прибыль (%)
Стартер $ 10.00 - $ 1000.00 1.00


Трейдер 1,6% в день за 30 дней
Планируемая сумма ($) Ежедневная прибыль (%)
Трейдер $ 50.00 - $ 5000.00 1.60


Профессиональный 2,2% ежедневно в течение 25 дней
Планируемая сумма ($) Ежедневная прибыль (%)
Профессиональный 5000,00 долл. США - 50000,00 долл. США 2,20
Посмотреть и Зарегистрироваться

Whois Info:

Цитата:
Domain Information
Domain:
novaoptions.net
Registrar:
NAMECHEAP INC.
Registration Date:
2017-05-31
Expiration Date:
2018-05-31
Updated Date:
2017-06-12
Status:
ok
Name Servers:
ns1.ddos-guard.net
ns2.ddos-guard.net
ns3.ddos-guard.net
ns4.ddos-guard.net
ns5.ddos-guard.net
ns6.ddos-guard.net
Мой вклад:

Цитата:
Perfect Money® payment complete
Batch # 179682812
Paid from accont: U1991047 (TERRY MARLING LAWSON)
Paid to account: U14212399 (Nova Options)
Amount: 120.00 USD
Memo: Deposit to Nova Options User naale
__________________
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Предлагаю 120% RC вернуться к жизни давно
Naale на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 06:30
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