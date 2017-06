Naale Премиум



NovaOptions - Novaoptions.net Я не админ!







Принимает:BTC,Payeer,AdvCash,PerfectMoney



Новый проект: Nova Options



Планы nvestment 1% ежедневно в течение 14 дней, 1,6% в день в течение 30 дней, 2,2% в день в течение 25 дней (главный назад)



Минимальный вклад $10



Рефские до Два уровня: 6% -3%



Вывод типа Pуководство



SSL зашита от Comodo CA Limited



Лицензионный скрипт GoldCoders



DDoS зашита от DDos-Guard



Перевод с Google:



Цитата: За последние несколько лет опции Nova стали чрезвычайно популярными. Простота, с которой трейдеры могут окунуться в мир фондовых рынков и отсутствие каких-либо требований к опыту и навыкам, стали ключевыми факторами роста популярности бинарных опционов. Кроме того, время истечения двоичных опционов обычно невелико, поэтому трейдеры имеют потенциальную возможность получить прибыль на фондовом рынке в течение одного дня. Общим мифом является то, что невозможно торговать за деньги. Мы делаем это благодаря нашему инновационному подходу к бинарной торговле, потому что мы используем наши собственные алгоритмические разработки высокого уровня, позволяющие получать прибыль в 97% торговых операций на регулярной основе. Проще говоря, мы используем наши собственные роботы для двоичной торговли, которые приносят высокую прибыль. Вы можете спросить, почему мы не решили в пользу более стабильного валютного рынка или рынка акций. Разумеется, эти рынки более стабильны, и при использовании надлежащего подхода можно получить высокую прибыль. Рынок бинарных опционов приносит нам гораздо больше прибыли, и это дает возможность повысить интерес к людям, которые доверяют нам и нашим возможностям. Инвестиционные планы:



Цитата: Стартер 1% ежедневно в течение 14 дней

Планируемая сумма ($) Ежедневная прибыль (%)

Стартер $ 10.00 - $ 1000.00 1.00





Трейдер 1,6% в день за 30 дней

Планируемая сумма ($) Ежедневная прибыль (%)

Трейдер $ 50.00 - $ 5000.00 1.60





Профессиональный 2,2% ежедневно в течение 25 дней

Планируемая сумма ($) Ежедневная прибыль (%)

Профессиональный 5000,00 долл. США - 50000,00 долл. США 2,20 Посмотреть и Зарегистрироваться



Whois Info:



Цитата: Domain Information

Domain:

novaoptions.net

Registrar:

NAMECHEAP INC.

Registration Date:

2017-05-31

Expiration Date:

2018-05-31

Updated Date:

2017-06-12

Status:

ok

Name Servers:

ns1.ddos-guard.net

ns2.ddos-guard.net

ns3.ddos-guard.net

ns4.ddos-guard.net

ns5.ddos-guard.net

ns6.ddos-guard.net



Цитата: Perfect Money® payment complete

Batch # 179682812

Paid from accont: U1991047 (TERRY MARLING LAWSON)

Paid to account: U14212399 (Nova Options)

Amount: 120.00 USD

Memo: Deposit to Nova Options User naale :BTC,Payeer,AdvCash,PerfectMoney$10Два уровня: 6% -3%PуководствоComodo CA LimitedDDos-GuardПеревод с Google:Мой вклад:

