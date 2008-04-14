NovaOptions - Novaoptions.net

Планы nvestment 1% ежедневно в течение 14 дней, 1,6% в день в течение 30 дней, 2,2% в день в течение 25 дней (главный назад)
Минимальный вклад $10
Рефские до Два уровня: 6% -3%
Вывод типа Pуководство
SSL зашита от Comodo CA Limited
Лицензионный скрипт GoldCoders
DDoS зашита от DDos-Guard
Перевод с Google:
Цитата:
За последние несколько лет опции Nova стали чрезвычайно популярными. Простота, с которой трейдеры могут окунуться в мир фондовых рынков и отсутствие каких-либо требований к опыту и навыкам, стали ключевыми факторами роста популярности бинарных опционов. Кроме того, время истечения двоичных опционов обычно невелико, поэтому трейдеры имеют потенциальную возможность получить прибыль на фондовом рынке в течение одного дня. Общим мифом является то, что невозможно торговать за деньги. Мы делаем это благодаря нашему инновационному подходу к бинарной торговле, потому что мы используем наши собственные алгоритмические разработки высокого уровня, позволяющие получать прибыль в 97% торговых операций на регулярной основе. Проще говоря, мы используем наши собственные роботы для двоичной торговли, которые приносят высокую прибыль. Вы можете спросить, почему мы не решили в пользу более стабильного валютного рынка или рынка акций. Разумеется, эти рынки более стабильны, и при использовании надлежащего подхода можно получить высокую прибыль. Рынок бинарных опционов приносит нам гораздо больше прибыли, и это дает возможность повысить интерес к людям, которые доверяют нам и нашим возможностям.
Инвестиционные планы:
Цитата:
Стартер 1% ежедневно в течение 14 дней
Планируемая сумма ($) Ежедневная прибыль (%)
Стартер $ 10.00 - $ 1000.00 1.00
Трейдер 1,6% в день за 30 дней
Планируемая сумма ($) Ежедневная прибыль (%)
Трейдер $ 50.00 - $ 5000.00 1.60
Профессиональный 2,2% ежедневно в течение 25 дней
Планируемая сумма ($) Ежедневная прибыль (%)
Профессиональный 5000,00 долл. США - 50000,00 долл. США 2,20