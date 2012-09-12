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Светофоры заменят датчиками движения

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Светофоры заменят датчиками движения
Убрать светофоры и поставить вместо них сигнальные маячки для приема сигнала от движущихся автомобилей. К такой схеме движения пришли исследователи из Агентства науки, исследований и технологий Сингапура (A*STAR).

В основе алгоритма лежит принцип адаптивной силы отталкивания: чем ближе сходятся траектории двух автомобилей на перекрестке, тем больше сила отталкивания и тем больше разница в скорости между ними. При этом, несмотря на снижение скорости, машинам не придется останавливаться полностью, как на перекрестке со светофором.

«Общаясь» с датчиками, автомобили будут автоматически передавать данные о скорости, направлении движения и габаритах в единую систему на каждом перекрестке.

Система проанализирует собранные данные и составит максимально безопасную траекторию движения. Останавливаться на перекрестке не придется — одни автомобили будут замедляться, а другие ускоряться, избегая риска столкновения.

Подключиться к коммуникационным маячкам сможет не только беспилотник, но и любая машина с автономной системой ускорения и торможения. Многие существующие автомобили оборудованы системой круиз-контроля — этого достаточно для автоматического регулирования.

Систему датчиков можно внедрять постепенно — для начала вместе со светофорами, а затем вместо них. Чем умнее будут автомобили, тем проще им будет участвовать в саморегуляции, уверены ученые.
По материалам autonews.ua
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