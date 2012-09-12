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К 2030 году у всех жителей планеты могут появиться цифровые ID

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К 2030 году у всех жителей планеты могут появиться цифровые ID
Во время второго саммита ООН, посвященного инициативе ID2020, компании Microsoft и Accenture представили совместную разработку — прототип цифровой системы для идентификации личности. Система реализована на блокчейне и в будущем может объединить все мировые паспортные базы данных.

Частно-государственная инициатива ID2020, в которой помимо Microsoft и Accenture участвуют компании PricewaterhouseCoopers и Cisco Systems, поддерживает цели программы ООН по устойчивому развитию до 2030 года и к этому времени планирует обеспечить всех людей на планете цифровым ID. В первую очередь это поможет тем людям, у которых вообще нет никаких документов — а таких сейчас примерно 1,1 млрд человек, — а также позволит беженцам из разных стран получать доступ к образованию и здравоохранению в стране пребывания.

«Без удостоверения личности вы не можете получить доступ к образованию, финансовым услугам, здравоохранению и всему остальному. Вы лишены гражданских прав и маргинализированы, — говорит управляющий директор финансового подразделения Accenture Дэвид Трит. — Наличие цифрового удостоверения личности является основным правом человека».

Новая платформа, экспериментальную версию которой планируется закончить к 2020 году, при помощи технологии блокчейн объединит все существующие системы ведения записей, касающихся удостоверения личности, позволяя пользователям получать доступ к своим персональным данным, где бы они ни находились. Например, беженцы, которые покинули свою страну без свидетельства о рождении и диплома об образовании, смогут предоставить доказательства существования этих документов с помощью этой системы.

В отдельных странах цифровая идентификация личности уже существует, но не действует на территории других государств. Например, Эстония начала выдавать всем гражданам карточки с цифровыми идентификаторами еще в 2002 году. По мнению бывшего президента Эстонии Тоомаса Хендрика Ильвеса, по этому же пути должны пойти все европейские страны, и этот процесс должен быть централизованным.

По материалам reuters.com
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