Главные европейские банки вкладываются в FinTech-сектор

Еще буквально пару лет назад шли разговоры о конкуренции банковской сферы и финтех-сектора (см. статью Банки смогут конкурировать с FinTech
).
Как вот уже европейские банки сами размещают свои капиталы в финтех-области, не говоря уже о инвестициях в кредитование, электронные платежи, программное обеспечение и blockchain.
Исследовательская компания проанализировала частный рынок FinTech в отношении инвестиционной активности ведущих европейских банков по объему активов, начиная с 2012 года по настоящее время.
В 1 квартале 2017 года FinTech-компании получила 73 инвестиции на сумму 667 миллионов долларов от европейских банков
.
Расположенный в Испании Santander
является наиболее активным среди своих европейских коллег в инвестициях в FinTech-индустрию по данным за последние пять кварталов, как сообщает CB Insights в своем исследовании. Банк инвестирует через Santander InnoVentures.
Французские BPCE
и Credit Mutuel
и Великобританский Lloyds
не делали в этот период никаких инвестиций в FinTech-стартапы, поэтому они не включены в график.
Santander
, UBS
и Deutsche Bank
продемонстрировали наибольшую инвестиционную активность. Наиболее активным инвестором стал Santander, который проделал дюжину инвестиций в стартапы FinTech-индустрии.
Самым крупным было финансирование на 135 миллионов долларов
в раунде Е финансирования в 3 квартале 2015 года (банк также работает с Kabbage
в целом ряде европейских стран).
Переведено специально для MMGP.ru