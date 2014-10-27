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Главные европейские банки вкладываются в FinTech-сектор

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Главные европейские банки вкладываются в FinTech-сектор



Еще буквально пару лет назад шли разговоры о конкуренции банковской сферы и финтех-сектора (см. статью Банки смогут конкурировать с FinTech).

Как вот уже европейские банки сами размещают свои капиталы в финтех-области, не говоря уже о инвестициях в кредитование, электронные платежи, программное обеспечение и blockchain.

Исследовательская компания проанализировала частный рынок FinTech в отношении инвестиционной активности ведущих европейских банков по объему активов, начиная с 2012 года по настоящее время.





В 1 квартале 2017 года FinTech-компании получила 73 инвестиции на сумму 667 миллионов долларов от европейских банков.

Расположенный в Испании Santander является наиболее активным среди своих европейских коллег в инвестициях в FinTech-индустрию по данным за последние пять кварталов, как сообщает CB Insights в своем исследовании. Банк инвестирует через Santander InnoVentures.

Французские BPCE и Credit Mutuel и Великобританский Lloyds не делали в этот период никаких инвестиций в FinTech-стартапы, поэтому они не включены в график.




Santander, UBS и Deutsche Bank продемонстрировали наибольшую инвестиционную активность. Наиболее активным инвестором стал Santander, который проделал дюжину инвестиций в стартапы FinTech-индустрии.

Самым крупным было финансирование на 135 миллионов долларов в раунде Е финансирования в 3 квартале 2015 года (банк также работает с Kabbage в целом ряде европейских стран).



Переведено специально для MMGP.ru
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