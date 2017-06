Власти Австралии изучают возможный конфликт интересов в деятельности Ethereum



Собеседник издания, который представился как «Мердок», убежден, что разработчикам Ethereum грозят крупные неприятности в связи с нарушением закона о конфликте интересов. Именно этот вопрос Мердок и поднял в своем обращении в Комиссию, на который получил ответ, в котором говорится, что его жалоба была принята и для ее рассмотрения назначен отдельный сотрудник ведомства.





Дополнительно аналогичные обращения были направлены в адрес финансовых регуляторов Германии, Франции и других стран Евросоюза, а также правительства Швейцарии, поскольку Ethereum Foundation зарегистрирован в кантоне Цуг.



Цитата: «Пойти на этот шаг меня заставило понимание финансовых законов, законов бизнеса и мой опыт в крипопространстве с 2011 года, — говорит Мердок. – Цитата: Весь этот проект нарушает финансовые законы, например, закон о конфликте интересов. Он возник после того, как разработчики, будучи предупрежденными о том, что сеть не может помешать грабителю, решили защитить собственные инвестиции».



Цитата: «Я хочу, чтобы в мире блокчейна и криптовалют действовали более совершенные законы и этический код. Правительства должны вмешаться и начать регулировать все эти компании, использующие блокчейн Ethereum. Речь также идет о доверии. Блокчейн-контракты должны опираться на правило «код – это закон». Но Ethereum может просто продолжать делать новые форки. Для собственной выгоды? Форки в сети биткоина в прошлом проводились для улучшения кода, а не ради личной выгоды», —



Напомним, в минувшие выходные «отмечалась» годовщина атаки на The DAO, в результате которой проект потерял около $60 млн. Проведенный в июле 2016 года хардфорк Ethereum стал ответом на кражу средств, а также привел к появлению Ethereum Classic.



