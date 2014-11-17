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Julia Computing привлек $4.6 миллиона для развития языка программирования

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Julia Computing привлек $4.6 миллиона для развития языка программирования

Julia Computing, находящийся в Беркли (Калифорния, США) разработчик языка программирования с открытым исходным кодом для решения задач в области данных, аналитики, алгоритмического трейдинга, машинного обучения и искусственного интеллекта, получил 4,6 миллиона долларов инвестиций в посевном раунде финансирования. Инвесторами выступили General Catalyst и Founder Collective.

Компания намерена использовать полученные средства для ускорения разработки продукта и продолжения оказания поддержки клиентам.

Основанная в 2015 году Виралом Шахом, Аланом Эдельманом, Джеффом Безансоном, Стефаном Карпински, Кено Фишером и Дипаком Винчи, Julia Computing предоставляет высокопроизводительный язык программирования с открытым исходным кодом для выполнения разнообразных задач. Язык Julia сочетает в себе функциональность, легкость в использовании и интуитивно понятный синтаксис Python, R, Matlab, SAS и Stata в сочетании со скоростью, возможностями и производительностью C++ и Java.

Julia является одним из 10 лучших языков программирования, разработанных на платформе GitHub и его внедрение продвигается быстрыми темпами в таких сферах, как финансы, страхование, энергетика, робототехника, геномика, аэрокосмическая промышленность и многие другие. Уже было сделано более 1 миллиона скачиваний с сайта компании и годовой рост составил 161%.

Среди компаний, использующих язык Julia или нанимающих специалистов компании, можно выделить Intel, Amazon, Google, IBM, Apple, Ford, Oracle, Microsoft, Facebook и Comcast.

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Перевод специально для форума MMGP.ru
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