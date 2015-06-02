Искусственный интеллект уже помог Сбербанку найти престуников грабивших его банкоматы

Российское информационное агентство ТАСС раскрыла схему "нового" вида атак злоумышленников на банкоматы Сбербанка. Об этом доложил на 3-й международной конференции по денежному обращению в Суздале г-н Кузнецов, который является заместителем г-жи Набиуллиной.
Конечно, не вдаваясь в особые подробности (в целях безопасности) он рассказал аудитории следующее: злоумышленник, вставлял свою карту в банкомат Сбербанка, вводил пин-код и выбирал нужную ему сумму к снятию с карты. Банкомат принимал запрос, отсчитывал купюры и подавал их в устройство по выдаче наличности. Однако, буквально в этот же момент, злоумышленник, видимо с помощью какого-то своего самодельного приспособления, не давал карте выйти обратно (то есть он не давал ей завершить и зафиксировать очередное действие) и придерживая карту в приемнике, он другой рукой доставал деньги из устройства выдачи наличных. Забрав деньги, злоумышленник прекращал придерживать карту и она выходила прямо к нему в руки.
В результате, банкомату после таких манипуляций не удавалось фиксировать выдачу денег и с карточного счета клиента банка они не списывались. Злоумышленник в итоге грабил банкомат, да еще оставался со своей картой, деньги с которой, он вообще не снимал.
"Баловаться" таким видом преступления злоумышленники начали буквально месяца 3 тому назад, не боле и для того, чтобы понять, а что собственно происходит - почему возникла вдруг такая большая разница между загрузкой наличных в банкомат и последующей инкассацией, то специалистам Сбера понадобился точно не один день. И только проанализировав данные программного обеспечения по фрод-мониторингу, они в конце концов увидели эту разницу и поняли как можно быстро закрыть эту дыру в работе банкоматов. Так что сейчас такой "опыт" повторить никому не удастся.
Вычислили "умельца" благодаря данным о том, что где (место) и когда (время) он пользовался своими карточками и здесь важную роль сыграла технология искусственного интеллекта (ИИ), которую уже сейчас в этой сфере применяет наш Сбербанк. Кроме того, г-н Кузнецов признался, что эта группа мошенников работала на банкоматах Москвы и Санкт-Петербурга и можно так сказать, что благодаря ей, именно эту технологию ИИ, через 10 дней Сбербанк запустит во всех своих банкоматах и по всей территории РФ. Отсюда шансов у преступников похоже больше нет.
Специально для mmgp.ru
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