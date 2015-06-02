Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
За каждого вновь обращенного мы даем по 5 поинтов! Секта MMGP.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 413,864 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Искусственный интеллект уже помог Сбербанку найти престуников грабивших его банкоматы

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 01:58
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 01:44
#1
Премиум
Премиум
 
Аватар OPLOTT
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.11.2015
Сообщений: 3,054
Благодарностей: 1,091
УГ: 22
КП: 0.187
подарки
Искусственный интеллект уже помог Сбербанку найти престуников грабивших его банкоматы


Российское информационное агентство ТАСС раскрыла схему "нового" вида атак злоумышленников на банкоматы Сбербанка. Об этом доложил на 3-й международной конференции по денежному обращению в Суздале г-н Кузнецов, который является заместителем г-жи Набиуллиной.

Конечно, не вдаваясь в особые подробности (в целях безопасности) он рассказал аудитории следующее: злоумышленник, вставлял свою карту в банкомат Сбербанка, вводил пин-код и выбирал нужную ему сумму к снятию с карты. Банкомат принимал запрос, отсчитывал купюры и подавал их в устройство по выдаче наличности. Однако, буквально в этот же момент, злоумышленник, видимо с помощью какого-то своего самодельного приспособления, не давал карте выйти обратно (то есть он не давал ей завершить и зафиксировать очередное действие) и придерживая карту в приемнике, он другой рукой доставал деньги из устройства выдачи наличных. Забрав деньги, злоумышленник прекращал придерживать карту и она выходила прямо к нему в руки.

В результате, банкомату после таких манипуляций не удавалось фиксировать выдачу денег и с карточного счета клиента банка они не списывались. Злоумышленник в итоге грабил банкомат, да еще оставался со своей картой, деньги с которой, он вообще не снимал.

"Баловаться" таким видом преступления злоумышленники начали буквально месяца 3 тому назад, не боле и для того, чтобы понять, а что собственно происходит - почему возникла вдруг такая большая разница между загрузкой наличных в банкомат и последующей инкассацией, то специалистам Сбера понадобился точно не один день. И только проанализировав данные программного обеспечения по фрод-мониторингу, они в конце концов увидели эту разницу и поняли как можно быстро закрыть эту дыру в работе банкоматов. Так что сейчас такой "опыт" повторить никому не удастся.

Вычислили "умельца" благодаря данным о том, что где (место) и когда (время) он пользовался своими карточками и здесь важную роль сыграла технология искусственного интеллекта (ИИ), которую уже сейчас в этой сфере применяет наш Сбербанк. Кроме того, г-н Кузнецов признался, что эта группа мошенников работала на банкоматах Москвы и Санкт-Петербурга и можно так сказать, что благодаря ей, именно эту технологию ИИ, через 10 дней Сбербанк запустит во всех своих банкоматах и по всей территории РФ. Отсюда шансов у преступников похоже больше нет.

Специально для mmgp.ru

https://text.ru/antiplagiat/59499648b6f04
__________________
Крупнейшая Инвестиционная Сеть в Мире! eToro
Крипта на Халяву! Тут
Последний раз редактировалось OPLOTT; Сегодня в 01:55.
OPLOTT на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 01:58
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Что уже умеет Искусственный Интеллект Влад555 Новости в мире финансов и инвестиций 23 08.06.2017 18:01
Искусственный интеллект: что у него на уме? ElarGroup3 Новости технологий и интернета 19 19.04.2017 21:13
Блокчейн и искусственный интеллект Frend Новости криптовалют 0 02.06.2015 00:18

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Elite-monitor
Summerpay.info - Summerpay
От Elite-monitor в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
My-Arenda - my-arenda.company
От Мониторинг Хайпов в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Trader Inc - Trader-master.com
От Мониторинг Хайпов в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Buxup.ru - без минималки
От svetofor в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар pilot10
Консорциум R3 потратил $59 млн, чтобы понять, что блокчейн не нужен
От pilot10 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
частные инвестиции в партнерки букмекерских контор
От big в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
413,864
Тем
475,001
Сообщений
11,769,731

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube