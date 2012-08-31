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Чебоксарец потерял 833 тысячи рублей при покупке биткоинов у лжеброкера

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Чебоксарец потерял 833 тысячи рублей при покупке биткоинов у лжеброкера
Чебоксарские полицейские проверяют информацию о мошенничестве с виртуальной валютой, ущерб от которого составит 833 тысячи рублей. Об это сообщает пресс-служба МВД по Чувашии.

С заявлением к правоохранителям обратился 34-летний житель города. Он рассказал, что перевел виртуальному знакомому крупную сумму денег на покупку биткоинов, после чего тот пропал.

Со слов горожанина, работая с этим брокером на протяжении четырех месяцев, он совершил несколько удачных сделок по покупке криптовалюты на сумму более 10 млн рублей. В апреле чебоксарец перевел виртуальному знакомому 833 тысячи рублей для приобретения 12.5452 биткоинов. Однако криптовалюта так и не поступила на его счет, а сам брокер перестал выходить на связь.

Обстоятельства мошенничества и причастные к нему лица устанавливаются, отмечают в полиции.

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