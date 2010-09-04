Ашан приобрел сеть гипермаркетов Караван

Ашан Ритейл Украина подписал соглашение с украинским дистрибьютором Караван по выкупу его активов.
«Таким образом Ашан укрепляет свою локальное присутствие и привлекается к развитию мультиформатности», — говорится в сообщении компании.
Благодаря этому Ашан усилит свое присутствие в Киеве, а также будет присутствовать в четырех новых городах — Харьков, Днепр, Житомир и Черновцы.
В данный момент сеть Ашан насчитывает 11 гипермаркетов в 5 городах — Киев, Львов, Одесса, Запорожье и Кривой Рог.
Стоит отметить, что официальное открытие первого в Украине гипермаркета Караван состоялось 30 октября 2003 года. На сегодняшний день сеть Караван насчитывает 9 магазинов, общая площадь которых составляет более 58 тыс. кв.м.
Ранее «Минфин» сообщал, что Ашан открывает в Украине гипермаркеты
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