ПриватБанк раздавал бонусы в днепровском трамвае

20 июня пассажиры трамвая № 1 Днепра стали участниками нового QR-флешмоба от ПриватБанка. Ровно полчаса (с 8:00 до 8:30) каждый пассажир трамвая, который оплатил проезд с помощью Privat24 и QR-билета, получил от банка поощрительный бонус в размере 100 грн на счет «Бонус Плюс».
«ПриватБанк с удовольствием делится современными технологиями со страной и каждым ее жителем. Такими флешмобами мы хотим привлечь внимание клиентов к возможностям бесконтактных платежей, – говорит маркетинг-директор ПриватБанка Николай Щербина. – За время проведения флешмоба, информацию о котором клиенты передавали буквально из рук в руки, количество оплат проезда электронными билетами выросло в несколько сот раз, а количество участников флешмоба было ограничено только лишь размерами вагонов трамвая».
Как сообщили в банке, всего за полчаса участниками флешмоба стали более 1 200 пассажиров одного из маршрутов городского трамвая. А с 1 июля стать участниками нового QR-флешмоба смогут пассажиры городского транспорта в 14 городах Украины, где уже работают электронные QR-билеты ПриватБанка.
Источник
.