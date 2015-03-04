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Precise Real Estate привлек $1.5 млн для SaaS платформы по управлению недвижимостью

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Старый Сегодня, 00:50
#1
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Имя: Станислав
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Precise Real Estate привлек $1.5 млн для SaaS платформы по управлению недвижимостью


Стартап Precise Real Estate Solutions, расположенный в Лос-Анжелесе (штат Калифорния), привлек $ 1,5 млн инвестиций, закрыв при этом раунд A для своей платформы по управлению недвижимостью для кредиторов, заемщиков и поставщиков услуг.

Инвестиции предоставили венчурные компании, расположенные в Сан-Франциско, которые специализируются на ранних стартапах, работающие с программным обеспечением. Названия компаний не сообщают. Стартап планирует использовать привлеченный капитал для развития своего продукта, для роста продаж, а также для развития маркетинга.

Основанная в 2017 году генеральным директором Яниром Рамом, Precise Real Estate Solutions является разработчиком многофункциональной SaaS платформы для управления недвижимостью.
Преимущества платформы:
  • Работа в режиме реального времени;
  • Интеллектуальный поиск;
  • Аналитика и отчеты;
  • Автоматизация рабочих процессов;
  • Полная интеграция с поставщиками;
  • Безопасность данных и документов;

Перевод специально для MMGP.RU
Вспомогательный материал: оф сайт компании
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Alcest на форуме  
Старый Сегодня, 00:55
#2
Мастер
 
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Инвестирую в: Доверительное управление
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Re: Precise Real Estate привлек $1.5 млн для SaaS платформы по управлению недвижимост
Неплохая ERP для работы с недвижимостью.
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100% годовых на инвестициях
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Alcest (Сегодня)
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Метки
новости, привлечение инвестиций, финансирование стартапа, финансы
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