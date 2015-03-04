Precise Real Estate привлек $1.5 млн для SaaS платформы по управлению недвижимостью

Стартап Precise Real Estate Solutions, расположенный в Лос-Анжелесе (штат Калифорния), привлек $ 1,5 млн инвестиций, закрыв при этом раунд A для своей платформы по управлению недвижимостью для кредиторов, заемщиков и поставщиков услуг.
Инвестиции предоставили венчурные компании, расположенные в Сан-Франциско, которые специализируются на ранних стартапах, работающие с программным обеспечением. Названия компаний не сообщают. Стартап планирует использовать привлеченный капитал для развития своего продукта, для роста продаж, а также для развития маркетинга.
Основанная в 2017 году генеральным директором Яниром Рамом, Precise Real Estate Solutions является разработчиком многофункциональной SaaS платформы для управления недвижимостью.
Преимущества платформы:
Перевод специально для MMGP.RU
- Работа в режиме реального времени;
- Интеллектуальный поиск;
- Аналитика и отчеты;
- Автоматизация рабочих процессов;
- Полная интеграция с поставщиками;
- Безопасность данных и документов;
Вспомогательный материал: оф сайт
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