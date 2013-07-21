Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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200-300 рублей в день на написании комментариев

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Все о копирайтинге и рерайтинге, как о бизнесе. Кто такой копирайтер? Как правильно создавать тексты, а также рекламные (продающие) тексты? Как продавать свои тексты? и многое другое. Покупка и продажа текстов, Сервисы и услуги
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Старый Сегодня, 00:47
#1
Интересующийся
 
Регистрация: 21.07.2013
Сообщений: 9
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
200-300 рублей в день на написании комментариев
Доброго времени суток, предлагаю вам неплохой способ заработка- а именно на отзывах и комментариях, не нужно быть гуру копирайтинга чтоб написать обыкновенный пост под статьей или написать небольшой отзыв о сайте или услуге, проходите по ссылке https://www.turbotext.ru/go37415-promo/rabota/ регистрируетесь, и выбираете задание ( микрозадачи) платят от 3 до 30 рублей за комментарий, работы много и всегда обновляются задания, выплаты от 50 рублей на вебмани, в день можно заработать 200-300 рублей, подходит для всех- даже для новичков которые вообще ничего не умеют и делают только первые шаги в поисках заработка в интернете
Andrey Legenchenko вне форума  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 01:58
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