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Мгновенные банковские переводы будут доступны для PayPal и Venmo

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Мгновенные банковские переводы будут доступны для PayPal и Venmo

Сегодня утром PayPal объявила о планах ускорить денежные переводы между своим сервисом, Venmo и банковскими счетами пользователей для тех, у кого поддерживаются дебетовые карты MasterCard и Visa. Эта новая услуга мгновенного перевода будет доступна по цене 0,25 доллара за транзакцию и будет переводить средства в течение нескольких минут, а не в течение дня или около того, как это обычно бывает при использовании PayPal или Venmo.

PayPal работает в сфере P2P-платежей почти два десятилетия, но у компании недавно появились новые конкуренты, такие как Square Cash, основным преимуществом которой была способность выводить деньги на банковский счет мгновенно.

Теперь PayPal и Venmo предложит аналогичный вариант для владельцев дебетовых карт с поддерживаемыми картами Visa и MasterCard. Компания говорит, что эта функция будет доступна подавляющему большинству держателей карт, за исключением нескольких очень маленьких учреждений.

Эта функция появляется в тот момент, когда PayPal начинает рассматривать Visa и MasterCard не как конкурентов, а как партнеров. В течение многих лет PayPal предлагала пользователям привязывать свои банковские счета к своему сервису для создания больших платежных сетей. Но в прошлом году все изменилось.

Компания в июле прошлого года объявила о том, что она намерена сотрудничать с Visa, а затем осенью официально представила почти идентичное партнерство с MasterCard. В обоих случаях идея была сосредоточена на том, чтобы помочь PayPal лучше зарекомендовать себя в качестве метода расчетов в точках продаж как ответ на угрозу Apple Pay. Но сделки также принесли компании и другие преимущества.

Например, в прошлом году PayPal заявила, что расширенные партнерские отношения также означают, что пользователи могут мгновенно вывести свои средства со своих счетов PayPal на поддерживаемые счета MasterCard или Visa, а компании больше не будут взимать плату у PayPal. PayPal также сделает добавление карт Visa или MasterCard более удобным вариантом вместе с добавлением банковского счета.

Сервис мгновенных переводов в настоящее время запускается в бета-режиме с участием выбранных пользователей PayPal. В большинстве случаев средства, переведенные между PayPal или Venmo и банковским счетом конечного пользователя (через поддерживаемую дебетовую карту), будут поступать в течение нескольких минут. Тем не менее, у некоторых банков процесс может занять до 30 минут, отмечает PayPal.

В то время как Square Cash сейчас взимает 1% комиссии за мгновенные переводы, сервис PayPal будет взимать 0,25 доллара за транзакцию, что может помочь пользователям сэкономить при переводах больших сумм.

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Метки
paypal, банки, денежные переводы, кредитные карты
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