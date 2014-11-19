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Банк России отмечает рост числа фальшивых купюр в банкоматах

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Банк России отмечает рост числа фальшивых купюр в банкоматах
Банк России отмечает рост сбыта через банкоматы фальшивых купюр или изделий сходных с купюрами. Такое мошенничество стало возможно из-за того, что банки используют банкоматы старых образцов, которые проверяют купюры по одному или двум признакам. Современные банкоматы проверяют купюры на подлинность по 4 признакам и обменивать через них поддельные купюры не реально. Но проблема заключается в том, что не смотря на рекомендации Центробанка банки экономят деньги на всем, в том числе и на банкоматах последних моделей.

Мошенники используют различные способы обмана банкоматов. Самый популярных и старый способ, это когда на старые купюры в 10 долларов умельцы наклеивают один ноль с другой настоящей купюры в 10 долларов. Человек такую подделку заметит, а вот старый банкомат нет. Эта схема в свое время широко применялась в США, но после ее массового применения все банкоматы были заменены на более совершенные. Но ведь старые банкоматы куда-то продали. С новыми купюрами США такой фокус не проходит, но дело в том, что старые купюры США до сих пор находятся в обороте их никто не отменял.

Так как случаи обмена поддельных купюр через банкоматы участились, деньги лучше снимать в банкоматах новых моделей, которые практически безопасны, так как проверяют купюры по 4 критериям безопасности.

Только в 1 квартале 2017 года банками России было выявлено в банкоматах около 12 тысяч поддельных купюр. Это столько выявлено, а сколько было отдано населению. Ведь банкомат не смог отличить фальшивую купюру и посчитал ее настоящей.

Больше всего подделывают 5 тысячные купюры (6.8 тысяч подделок), далее идут 1 тысячные купюры (5.2 тысячи подделок). Меньше всего подделывают банкноты в 10 рублей. Всего выявлено 1 подделки.

Подделывают даже монеты. Так было выявлено 18 фальшивых монет по 10 рублей, 37 подделок по 5 рублей и одна подделка номиналом 2 рубля.

Специально для mmgp.ru
По материалам
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/...akh-1002109135

100% уникальный текст
https://text.ru/antiplagiat/59498746aa884
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