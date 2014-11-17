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Boom уже получила 76 заказов на свои сверхзвуковые пассажирские самолеты

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Boom уже получила 76 заказов на свои сверхзвуковые пассажирские самолеты

Компания Boom разработала новый дизайн для своего сверхзвукового самолета XB-1 Supersonic Demonstrator - рабочего прототипа, который она создает, чтобы продемонстрировать технику до начала работы над созданием реальных коммерческих сверхзвуковых пассажирских самолетов. Новый дизайн был показан во вторник на Парижском авиасалоне вместе с важными новостями: Boom получила заказы от пяти авиакомпаний на 76 самолетов.

Это довольно большое количество заказов для самолета, который на самом деле еще не существует. Но на самом деле есть причины, по которым небольшой стартап стал наделал столько шума. Boom обещает значительно сократить время полетов на популярных межконтинентальных деловых маршрутах, причем экономия будет примерно соответствовать текущим тарифам бизнес-класса для путешественников.

Новый дизайн XB-1 включает в себя усовершенствования, которые, по словам компании, будут обеспечивать лучшую стабильность в целом для двигательной установки и повысят общую безопасность. Детали для прототипа недавно подвергались стресс-тестированию, что, вероятно, помогло внести вклад в эти изменения дизайна.

Самым непосредственным очевидным изменением конструкции является новый, третий воздухозаборник, установленный на хвосте, но есть и другие небольшие изменения в форме крыла и корпуса самолета.

Что касается новых заказов, компания отмечает, что эти предзаказы включают в себя невозвратные авансовые платежи, которые помогут разработкам в ближайшей перспективе. Что касается того, как будет выглядеть реальная модель, Boom предложил некоторые концепции, в том числе созданные в компьютерной визуальной форме роскошные каюты с опускающимися горизонтально сиденьями.

Boom намерен запустить в небо XB-1 Demonstrator уже в следующем году, сначала с дозвуковыми испытаниями возле своей штаб-квартиры в Денвере, а затем уже приступить к сверхзвуковым полетам на базе ВВС Эдвардс в Южной Калифорнии.


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