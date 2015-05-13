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Производитель флагманских матрасов Casper, привлек $170 млн инвестиций

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Производитель флагманских матрасов Casper, привлек $170 млн инвестиций
Стартап Casper, расположенный в Нью-Йорке, привлек $ 170 млн инвестиций, закрыв раунд С для производства матрасов.
Инвестиционный раунд был закрыт Target (TGT) в сотрудничестве с Tresalia, Norwest, Lerer Hippeau Ventures, New Enterprise Associates, Irving Capital, а также частными инвесторами Кевином Спейси, Кертисом Джексон, Кармело Энтони, Кайри Ирвингом, Шоном Уайтом, а также Андре Игуодала. Стартап, который с момента своего запуска привлек более $ 240 млн инвестиций, намерен использовать средства для дальнейшей разработки инновационных продуктов для сна, а также выйти на другие рынки, за пределы США.



Основанная 1 ноября 2013 года генеральным директором Филиппом Кимом и соучредителем Джеффом Чапином, Casper является производителем флагманских матрасов, подушек, простыней, одеял. Вся продукция производится на заводе R&D, расположенный в Сан-Франциско.
Мы знаем, что наша продукция идеальная и если вдруг клиенту что не понравится в течение 100 дней, мы возвращаем средства назад, - заявил Нил Парих, соучредитель и главный операционный директор Casper.

С таким высоким качеством продукции, Casper скоро станет лидером среди производителей матрасов, - сообщил Эдуардо Холшнайдер, управляющий партнер Tresalia.
В 2014 году компания заработала свой первый миллион, а уже в 2015 году чистая прибыль составила $ 100 млн. 2016 год продемонстрировал двукратный рост, чистый доход Casper составил свыше $200 млн.

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Метки
новости, привлечение инвестиций, финансирование стартапа, финансы
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