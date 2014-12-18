Россия списала Киргии все долги и собирается подарить $1,7 млрд

Советская практика списания долгов дружественным нам режимам продолжается. России нужны союзники и она покупает их лояльность. Особенно нам нужна лояльность наших ближайших соседей.
Не смотря на дыры в бюджете и превышение расходной части над доходной, свертывание различных социальных программ, уменьшение вложений в здравоохранение и образование и вообще повсеместную нехватку денег, Россия делает подарки своим ближайшим соседям.
Во вторник Россия списала все оставшиеся еще с советских времен долги Киргизии. Это не первое списание старых долгов. В 2016 году Россия списала Киргизии 30 миллионов долларов, в 2013 году 189 миллионов. Всего за 12 лет было списано 703 миллиона долгов.
Но Россия не только списывает старые долги Киргизии, она помогает стране материально. За 5 лет Россия вложила в Киргизию 500 миллионов долларов. Эти деньги пошли в развитие 28 проектов внутри страны, причем инвестиции были безвозмездными, проще сказать Россия просто подарила деньги Киргизии, хотя ей самой не хватает денег на реализацию многих программ, население страны нищает, а страна находится в глубокой рецессии. Не смотря на это Россия не собирается останавливаться на достигнутом и собирается в ближайшем будущем вложить в Киргизию еще 1.7 миллиарда долларов на строительство газопроводов по всей стране и газификацию Киргизии.
Тем временем трудовые мигранты из Киргизии, работающие в России перевели на родину треть ВВП страны. В 2016 году общая сумма денег от мигрантов, отправляемая на родину увеличилась на 20% и составила 2 миллиарда долларов. В 2017 году она еще увеличилась на 60%.
Специально для mmgp.ru
По материалам
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/putin-spisal-kirgizii-vse-dolgi-i-podaril-$1-7-mlrd-1002108613