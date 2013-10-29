Майнеры Биткоина объединяются вокруг предложения масштабирования Segwit2x

Большинство майнеров биткоина поддержали решение масштабирования, которое может повысить пропускную способность сети.
Если предложение Segwit2x будет одобрено, оно сможет означать значительное продвижение в многолетней дискуссии о масштабировании и стимулирует активацию SegregatedWitness (SegWit), предложение масштабирjвания, представление разработчиками в 2015 году, которое может удвоить размер блока, которые сегодня составляет 1 МВ. Но пока нынешний код Segwit2x еще не готов для майнинг пулов (фаза тестирования продлится до 30 июня), это не останавливает майнеров от демонстрации своей поддержки предложению.
Майнинговые пулы AntPool, Bitcoin.com, Bitfury, Bixin, BTC.com, BTC.top, BW Pool, F2PoolиViaBTC (которые составляют около 71% майнеров сети) уже добавили часть текста в каждый блок, которые они обрабатывают, чтобы выразить свою поддержку.
Когда код будет готов для показа 21 июля, пулы смогут начать использовать программное обеспечение. Для соглашения масштабирования Segwit2x потребуется 80% майнинговогохешрейта и три дня для запуска кода.
Майнинговые фирмы уже объявили о своем намерении поддерживать Segwit2x, но после встречи в Чэнду на прошлой неделе, 16 майнинговых компаний, бирж и пулов «единогласно» согласились на ряд резолюций, включая их намерение следить за SegWit до 31 июля.
Таким образом, эта встреча майнеров похожа на все предыдущие, последнее было проведено в конце апреля, тогда пулы согласились выражать свою поддержку SegWit на litecoin, альтернативной блокчейновской платформе.
В резолюции нет явного упоминания о BIP 148, софт-форке, который направлен на различные пути блокировки SegWit, сторонники которого открыто высказывались о том, что, по их мнению, было сопротивлением SegWit по политическим и социальным причинам.
Остается только ждать, чтобы увидеть, будет ли принято Segwit2x.
Хард-форк давно является спорным вопросом для разработчиков и некоторых пользователей. (Пул ViaBTC уже предпринимает шаги, чтобы показать, что он может агрессивно себя вести с целью активировать хард-форк, который увеличит блок до 2 МВ).
Таким образом, неясно как повлияет Segwit2x на сеть и как много пулов будут выполнять условия резолюции.
Перевод специально для форума MMGP.ru
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