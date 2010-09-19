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Misty Robotics привлек $11,5 млн для создания автономных роботов для дома и офиса



Перед стартапом Misty Robotics стоит непростая задача. Компания, базирующаяся в Боулдере (штат Колорадо), работает над роботом, предназначенным для домашнего и офисного использования. Но Misty Robotics, безусловно, имеет прочную основу в качестве известного производителя роботизированных игрушек Sphero, в сочетании с полученными сегодня $11,5 млн. инвестициями в первом раунде финансирования. Текущий раунд возглавили венчурные компании Venrock и Foundry Group.



В новой компании работают около полудюжины бывших сотрудников Sphero, в том числе соучредитель Ян Бернштейн, который возглавит производство продуктов Misty. Бернштейн и его команда уже почти полтора года работают над созданием первого продукта Misty под знаменем Sphero, в конечном итоге предпочитая превратить его в новую компанию, учитывая довольно амбициозные цели.



”Сейчас для Sphero нужно просто сосредоточиться на своей новой задаче“, – сообщил Бернштейн во время своего интервью изданию TechCrunch. ”И было бы целесообразно создать новую компанию, чтобы мы могли собрать больше денег для своей идеи автономного робота для дома и офиса“.



Основанная в 2010 году под именем Orbotix, Sphero быстро развивается в течение последних несколько лет. В результате, она превратилась из нишевого производителя смартфонов в полноценного партнера Disney. Компания достигла огромного успеха, когда ее первый продукт стал основой робота с дистанционным управлением BB-8, хорошо известным по «Звездным войнам». С тех пор эти две компании совместно выпустили множество новых игрушек.



Но продукт Misty Robotics совсем другой. Компания не готова подробно рассказать о деталях на этом раннем этапе, за исключением того, что она займется более крупными устройствами. Разумеется, здесь понятно, что она довольно скромна в своих комментариях. Бесчисленное множество компаний уже пыталось довести потребительскую робототехнику до дома, но все они потерпели неудачу из-за полусырых технологий и неудовлетворенных ожиданий потребителей.



Для того чтобы робот смог преуспеть в домашнем применении, он должен быть максимально доступным и служить некоторым задачам, которые люди или не могут, или просто не хотят выполнять. Пока лишь один проект iRobot Roomba к этому немного приблизился. Этот продукт нашел успех, но все же при этом его функциональность выглядит неубедительно по сравнению с ожиданиями пользователей. Однако такие продукты, как Amazon Echo, постепенно открывают двери для новых домашних технологий. Misty Robotics заявляет, что в течение нескольких лет сумеет создать действительно востребованного потребительского робота.



”Мы не считаем, что пришло время для основного робота“, – комментирует генеральный директор стартапа Тим Энволл, который также основал и свою собственную компанию Revolv, предназначенную для домашней автоматизации. ”Мы верим, что со временем в каждом доме и офисе будет робот, и в этом будет заключаться значительный прогресс. И подобный прогресс, как и любая другая технология, которую когда-либо принимали люди, не начнется с основного продукта, а начнется с определенного новаторского устройства“.



Первые несколько продуктов Misty будут нацелены на рынок любителей новинок и производителей, аналогично тому, чем настольная 3D-печать и беспилотники стали в течение последнего десятилетия. Затем будет представлена более существенная разработка в виде многофункционального робота. При этом Энволл добавил следующее: ”Даже первое поколение этого продукта воплотит все ожидания, необходимые для размещения робота в доме или офисе каждого человека. Просто первая версия будет нацелена на новаторов“.







Компания представила вышеуказанный рекламный слоган, в котором присутствует самый первый прототип. Напоминает ли он по форме гуманоидного робота, животное или что-либо другое еще предстоит выяснить.



Огромный опыт Misty Sphero позволил компании действительно понимать ценность создания продуктов с уникальными персональными качествами. ”Мы многому научились“, – комментирует Бернштейн. ”Начиная с добавления личностных характеристик в Sphero 2.0 (при совместной работе с Disney) и заканчивая созданием робота с собственным уникальным характером“.



Первый продукт стартапа Misty Robotics появится на рынке в следующем году.



Перевод специально для форума MMGP.ru



https://techcrunch.com/2017/06/20/sp...-for-the-home/



https://text.ru/antiplagiat/594973f07057b Перед стартапом Misty Robotics стоит непростая задача. Компания, базирующаяся в Боулдере (штат Колорадо), работает над роботом, предназначенным для домашнего и офисного использования. Но Misty Robotics, безусловно, имеет прочную основу в качестве известного производителя роботизированных игрушек Sphero, в сочетании с полученными сегодня $11,5 млн. инвестициями в первом раунде финансирования. Текущий раунд возглавили венчурные компании Venrock и Foundry Group.В новой компании работают около полудюжины бывших сотрудников Sphero, в том числе соучредитель Ян Бернштейн, который возглавит производство продуктов Misty. Бернштейн и его команда уже почти полтора года работают над созданием первого продукта Misty под знаменем Sphero, в конечном итоге предпочитая превратить его в новую компанию, учитывая довольно амбициозные цели.”Сейчас для Sphero нужно просто сосредоточиться на своей новой задаче“, – сообщил Бернштейн во время своего интервью изданию TechCrunch. ”И было бы целесообразно создать новую компанию, чтобы мы могли собрать больше денег для своей идеи автономного робота для дома и офиса“.Основанная в 2010 году под именем Orbotix, Sphero быстро развивается в течение последних несколько лет. В результате, она превратилась из нишевого производителя смартфонов в полноценного партнера Disney. Компания достигла огромного успеха, когда ее первый продукт стал основой робота с дистанционным управлением BB-8, хорошо известным по «Звездным войнам». С тех пор эти две компании совместно выпустили множество новых игрушек.Но продукт Misty Robotics совсем другой. Компания не готова подробно рассказать о деталях на этом раннем этапе, за исключением того, что она займется более крупными устройствами. Разумеется, здесь понятно, что она довольно скромна в своих комментариях. Бесчисленное множество компаний уже пыталось довести потребительскую робототехнику до дома, но все они потерпели неудачу из-за полусырых технологий и неудовлетворенных ожиданий потребителей.Для того чтобы робот смог преуспеть в домашнем применении, он должен быть максимально доступным и служить некоторым задачам, которые люди или не могут, или просто не хотят выполнять. Пока лишь один проект iRobot Roomba к этому немного приблизился. Этот продукт нашел успех, но все же при этом его функциональность выглядит неубедительно по сравнению с ожиданиями пользователей. Однако такие продукты, как Amazon Echo, постепенно открывают двери для новых домашних технологий. Misty Robotics заявляет, что в течение нескольких лет сумеет создать действительно востребованного потребительского робота.”Мы не считаем, что пришло время для основного робота“, – комментирует генеральный директор стартапа Тим Энволл, который также основал и свою собственную компанию Revolv, предназначенную для домашней автоматизации. ”Мы верим, что со временем в каждом доме и офисе будет робот, и в этом будет заключаться значительный прогресс. И подобный прогресс, как и любая другая технология, которую когда-либо принимали люди, не начнется с основного продукта, а начнется с определенного новаторского устройства“.Первые несколько продуктов Misty будут нацелены на рынок любителей новинок и производителей, аналогично тому, чем настольная 3D-печать и беспилотники стали в течение последнего десятилетия. Затем будет представлена более существенная разработка в виде многофункционального робота. При этом Энволл добавил следующее: ”Даже первое поколение этого продукта воплотит все ожидания, необходимые для размещения робота в доме или офисе каждого человека. Просто первая версия будет нацелена на новаторов“.Компания представила вышеуказанный рекламный слоган, в котором присутствует самый первый прототип. Напоминает ли он по форме гуманоидного робота, животное или что-либо другое еще предстоит выяснить.Огромный опыт Misty Sphero позволил компании действительно понимать ценность создания продуктов с уникальными персональными качествами. ”Мы многому научились“, – комментирует Бернштейн. ”Начиная с добавления личностных характеристик в Sphero 2.0 (при совместной работе с Disney) и заканчивая созданием робота с собственным уникальным характером“.Первый продукт стартапа Misty Robotics появится на рынке в следующем году.