Восточный Лондон получил собственную цифровую валюту

Израильский блокчейн-стартап Colu запустил новую криптовалюту для локальной экономики, на этот раз в Восточном Лондоне. Об этом пишет Crowdfundinsider.
Новая валюта получила название Local Pound, East London, и ее курс привязан в соотношении 1:1 к британскому фунту. Пробрести фунт Восточного Лондона можно при помощи банковских карт или с банковского счета.
Ранее в этом году Colu запустил фунт Ливерпуля, после чего предполагалось, что второй подобный проект будет реализован в Кэмдене, районе в северо-западной части Лондона. Однако вместо этого запуск состоялся в Восточном Лондоне.
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«Colu помогает в строительстве более крепких локальных общин, предлагая жителям возможность вливать деньги в местную экономику. Малый бизнес – это хребет экономики Великобритании, и инвестиции в местный бизнес – это инвестиции в жителей Восточного Лондона. Мы надеемся, что с появлением фунта Восточного Лондона у его жителей изменится представление о деньгах как таковых», — сказал Амос Меири, CEO Colu.
С технической стороны, фунт Восточного Лондона идентичен фунту Ливерпуля. Для того чтобы присоединиться к инициативе, пользователям достаточно скачать специальное приложение. Новые пользователи при этом получают пять бесплатных монет в качестве стартового бонуса, дальнейшее пополнение цифрового кошелька происходит при помощи традиционной банковской карты. Все транзакции между мерчантами происходят моментально, дополнительным стимулом для перехода на цифровую валюту также служат различные скидки и предложения в сети.
Напомним, в начале своей деятельности стартап из Тель-Авива фокусировался на общем развитии технологий цветных монет, однако впоследствии переключи внимание на на более конкретные кейсы. В первую очередь это относится к локальным валютам.
Помимо проектов в Англии, Colu также выпустил две цветные монеты в Израиле: цифровые шекели в Яффе и известном своими развлекательными заведениями квартале Флорентин в Тель-Авиве. Предлагаемое решение можно назвать вполне хорошо смазанной машиной, составными частями которой являются инструменты для мерчантов, цифровые кошельки, панели управления и команды поддержки на местах.
Ранее разработанная Colu технология цветных монет была использована стартапом Bitt для создания цифровой версии барбадосского доллара на блокчейне биткоина. Также израильский стартап запустил отдельный проект в Бразилии, где в партнерстве с рядом местных банков планируется выпуск Bitreal.
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