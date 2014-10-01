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Pivotal Commware привлек $17 млн для своей технологии HBF от Билла Гейтса и других

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Pivotal Commware привлек $17 млн для своей технологии HBF от Билла Гейтса и других

Коммуникационный стартап Pivotal Commware объявил о том, что привлек $17 млн в виде финансирования Series A. Инвесторами выступили Билл Гейтс, DIG Investments, The Thermo Companies, Lux Capital и Intellectual Ventures.


Инвестиции дадут толчок технологии Голографического Формирования Луча (Holographic Beam Forming, сокращенно HBF) Pivotal, которая использует преимущества изгибающих свойств метаматериалов. Программно-определяемая антенная система компании облегчает обмен информацией с движущимися объектами, начиная от кораблей и самолетов до поездов и подключенных автомобилей.

Интересный факт заключается в том, что компания уже получает прибыль, сказал генеральный директор Браян Дойч. «Тот факт, что у нас был ранний коммерческий успех, уникален. ... Мы не только пост-доход, мы пост-прибыль».

В настоящее время Pivotal сохраняет личность своего основного клиента под обертками, говоря только о том, что он предоставляет услуги «воздух-земля».

Pivotal является одним из четырех проектов, основанных на метаматериалах, которые были выделены из Intellectual Ventures, технологического инкубатора, находящегося в Бельвью, США. Другие - Kymeta, фокусируется на антеннах с плоскими панелями; Echodyne, строит радарные системы, подходящие для беспилотных летательных аппаратов и подключенных автомобилей; Evolv, работает над приложениями сканирования безопасности.

Гейтс является инвестором во всех четырех проектах. «Билл Гейтс - очень большая часть нашего раунда», - сказал Браян Дойч.

Система Pivotal основана на лицензированной технологии от Intellectual Ventures. Благодаря метаматериалам система управления на основе программного обеспечения может смещать фокус антенны с плоской панелью без необходимости менять ориентацию антенны. Технология HBF Pivotal объединяет микросекундные коммутационные характеристики с низкой стоимостью, размером, весом и мощностью (C-SWaP) и быстрыми циклами изготовления с использованием простых, недорогих компонентов.


По материалам:

http://newscenter.io/2017/06/pivotal...es-17-million/
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