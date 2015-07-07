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Доход 30% от ДУ
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Сегодня, 22:55
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Сегодня, 22:07
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#1
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Интересующийся
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 02.06.2017
Сообщений: 12
Благодарностей: 0
УГ: 0
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Доход 30% от ДУ
Всем привет! Хочу поделиться одним проектом, который приносит 7.5% в неделю. Выплаты каждую пятницу идут, круг - неделя. Я зашел уже на третий круг. Смотрите скрины выплат ниже.
http://mustinvest.ru/category/d-u/
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Сегодня, 22:55
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