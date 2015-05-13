M.Gemi привлек $16 млн для своей итальянской обуви ручной работы

Новая марка итальянской обуви ручной работы M.Gemi, расположенная в Бостоне (штат Массачусетс) и в Флоренции (Италия), привлекла $ 16 млн инвестиций в раунде C.
Инвестиционный раунд был возглавлен Burda Principal Investments, Accel Partners, Forerunner Ventures в сотрудничестве с General Catalyst, Hubert Burda Media, а также с уже существующими частными инвесторами из Италии. Стартап планирует использовать привлеченный капитал для выхода на европейский рынок, а также для масштабирования компании на территории Соединенных Штатов.
Мы уже два года на американском рынке и мы знаем, что клиенты любят наше бескомпромиссное качество обуви по невероятным ценам. Наша компания имеет большой потенциал на мировой арене, - сообщил основатель Бен Фишман.
M.Gemi уже построил конкурентоспособную сеть в Италии. Их обувь уже пользуется невероятным спросом, - сказал Кричен Теичманн, управляющий директор Burda Principal Investments.
Основанная в 2014 году генеральным директором Беном Фишманом и финансовым директором Тедом Макнамара, M.Gemi
является производителем женской и мужской обуви с итальянским стилем с последующей продажей через собственный интернет-магазин. Обувь M.Gemi производится на частных мастерских Италии, которые используют исключительно гладкую 100% кожу.
Также стоит отметить, что стартап с момента своего запуска привлек более $ 52 млн инвестиций от 12 венчурных и частных инвесторов.
Специально для MMGP.RU
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