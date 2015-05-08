Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
MMGP за всё платит! Даже за новых пользователей.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 413,840 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Покупки онлайн через платформу WWP Capital.

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждаем посредников, которые помогают выбрать, купить, оплатить и доставить товары.
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 21:24
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 20:39
#1
 
Пол: Мужской
Регистрация: 20.06.2017
Сообщений: 1
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Покупки онлайн через платформу WWP Capital.
Можно покупать онлайн более выгодно с использованием cashback через платформу WWP Capital.
Регистрация на платформе WWP Capital: http://winwinpeople.com/reg/goodday/

После регистрации перейти в личный кабинет платформы. Принять пользовательское соглашение (либо раскрыть его - красная иконка Cashback и принять).
Перейти из личного кабинета по иконке: "Перейти на сайт Сashback сервиса".

На платформе находим:
700+ магазинов: продукты, товары, услуги, бронирование авиа/жд билетов, обучение, досуг, путешествия и пр. Миллионы товаров.
Покупаем, используем Cashback для новых покупок, либо обналичиваем))

Результат покупок: получаем через платформу доп.скидку + cashback от вашего банка + cashback от платформы WWP Capital.

PS Дополнительные скидки и cashback действуют только если переходить на интересующий сайт через платформу WWP Capital. Платформа работает в РФ и СНГ, кроме Узбекистана.
С косметикой, парфюмерией - это песня сердца просто)). С одеждой следующая ситуация: зная, что магазин есть на платформе, идем туда, меряем, в магазине через смартфон оплачиваем, используя все преимущества платформы и сразу забираем товар.
Nardin WWP вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 21:24
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Пользователи Raisin вложили $ 1 млрд через платформу за 4 месяца Lonsdayl Новости в мире финансов и инвестиций 0 19.04.2017 19:13
AmsterdamGold теперь принимает Bitcoin за драгоценные металлы через платформу BitPay bizneser Новости криптовалют 0 22.09.2016 03:57
FLINT CAPITAL инвестировал в платформу проверки личности SOCURE Саша Чакки Новости в мире финансов и инвестиций 0 27.08.2015 20:40
Российский фонд iTech Capital инвестировал $3 млн в онлайн-платформу TradingView Aliaksandre Новости в мире финансов и инвестиций 0 17.07.2015 17:44
Фонд iTech Capital вложил $2 млн в мобильную рекламную платформу Clickk -amazonka- Новости в мире финансов и инвестиций 0 08.05.2015 20:57

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар animezone
Создание глобального Anime портала с монетизацией
От animezone в разделе «Сайтостроение»
Аватар capitalistas
Какой сервис для вас полезен?
От capitalistas в разделе «Букмекерство: общий форум»
Аватар Aleksey-sibir
WMID: 549977059263 - Коллективный лимит
От Aleksey-sibir в разделе «Архив: Прием лимитов доверия»
Аватар leorikz
Абуза партнерской ссылки
От leorikz в разделе «Вопросы от новичков»
Аватар ~XG~
Конкурс "КриптОлимп" - 29 этап (приз ПРЕМИУМ-аккаунт)
От ~XG~ в разделе «Конкурсы: Криптовалюты»
Аватар all-hyips
Invsuccess - invsuccess.com
От all-hyips в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
413,840
Тем
474,969
Сообщений
11,768,785

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube