Покупки онлайн через платформу WWP Capital.

Можно покупать онлайн более выгодно с использованием cashback через платформу WWP Capital.
Регистрация на платформе WWP Capital: http://winwinpeople.com/reg/goodday/
После регистрации перейти в личный кабинет платформы. Принять пользовательское соглашение (либо раскрыть его - красная иконка Cashback и принять).
Перейти из личного кабинета по иконке: "Перейти на сайт Сashback сервиса".
На платформе находим:
700+ магазинов: продукты, товары, услуги, бронирование авиа/жд билетов, обучение, досуг, путешествия и пр. Миллионы товаров.
Покупаем, используем Cashback для новых покупок, либо обналичиваем))
Результат покупок: получаем через платформу доп.скидку + cashback от вашего банка + cashback от платформы WWP Capital.
PS Дополнительные скидки и cashback действуют только если переходить на интересующий сайт через платформу WWP Capital. Платформа работает в РФ и СНГ, кроме Узбекистана.
С косметикой, парфюмерией - это песня сердца просто)). С одеждой следующая ситуация: зная, что магазин есть на платформе, идем туда, меряем, в магазине через смартфон оплачиваем, используя все преимущества платформы и сразу забираем товар.