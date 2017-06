moskva Топ Мастер

Самые влиятельные Центробанки мира: долгожители и новички Самые влиятельные Центробанки мира: долгожители и новички



История старейших Центробанков мира исчисляется столетиями







Современное здание первого нацбанка США — First National Bank of Davenport Фото: wikiwand.com



Полтора столетия назад, 20 июня 1863 года в США был основан первый национальный банк — First National Bank in Davenport — после вступления в силу закона о национальных банках. Спустя полстолетия такой подход к формированию финансовой системы стал неактуальным и в стране была создана Федеральная резервная система, которая существует и по сей день. В этом обзоре мы проследим, как проходил процесс централизации банковской системы разных стран.





Банк Швеции (Риксбанк ) — 349 лет







Банк Швеции Фото: nnews.no



Первым Центральным банком в современном понимании стал шведский Riksbank. Изначально на него была возложена только одна функция — кредитование правительства. Но уже в начале 18 века банк получил право выпускать банкноты. Сегодня это самый старый Центробанк в мире. В его обязанности, помимо стандартных функций, входит вручение Нобелевской премии по экономике.



Банк Англии — 323 года







Банк Англии Фото: newstomato.com



Банк Англии был создан в конце 17 столетия — 27 июля 1694 года. Спустя всего год он стал первым регулятором, который начал печатать деньги на постоянной основе. А сегодня этот банк одним из первых начал рассматривать возможность создания собственной криптовалюты.



Банк Франции – 217 лет







Банк Франции Фото: owni.fr



В 1800 году, сразу после Французской революции Наполеон Бонапарт издал указ о создании Центробанка. Контроль над этим ведомством и монополию на французские финансы получили 15 крупнейших финучреждений Франции, которые поддерживали революцию. К середине 19 столетия Центробанк печатал деньги для всей Франции.



Сегодня Центробанк Франции поощряет стартапы и технологию Blockchain.



Банк Японии — 135 лет







Банк Японии Фото: ibtimes.com



Центральный банк Японии возник на фоне политических, военных и социально-экономических реформ в Японии конце 19 века (1882). Финансовая система наряду с другими институтами подчинились императорскому правлению. Тогда же появилась иена, заменив собой разрозненные валюты, которые выпускались местными княжествами.



Федеральная резервная система – 104 года







Центральная резервная система Фото: telegraph.co.uk



Для централизованного контроля над коммерческой банковской системой США в начале прошлого столетия (1913) была создана ФРС. Сегодня это самый влиятельный Центробанк мира.



Народный банк Китая — 69 лет







Народный банк Китая Фото: cryptonyka.com



В середине прошлого века (1948) в результате объединения трех крупнейших финучреждений, появился Центробанк Китая. Первые три десятилетия своего существования банк совмещал функции регулятора и коммерческого банка. Потом последняя функция была возложена на 4 государственных банка.



Европейский Центральный банк — 19 лет







Европейский Центральный банк Фото: theconversation.com



Уникальность ЕЦБ заключается в том, что этот банк был создан в 1998 году для того, чтобы осуществлять монетарную политику во всех странах Еврозоны. На сегодняшний день это 19 государств, которые перешли на евро. В его руководящие органы входят представители всех государств-членов ЕС.

