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Самые влиятельные Центробанки мира: долгожители и новички

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Самые влиятельные Центробанки мира: долгожители и новички
Самые влиятельные Центробанки мира: долгожители и новички

История старейших Центробанков мира исчисляется столетиями



Современное здание первого нацбанка США — First National Bank of Davenport Фото: wikiwand.com

Полтора столетия назад, 20 июня 1863 года в США был основан первый национальный банк — First National Bank in Davenport — после вступления в силу закона о национальных банках. Спустя полстолетия такой подход к формированию финансовой системы стал неактуальным и в стране была создана Федеральная резервная система, которая существует и по сей день. В этом обзоре мы проследим, как проходил процесс централизации банковской системы разных стран.


Банк Швеции (Риксбанк ) — 349 лет



Банк Швеции Фото: nnews.no

Первым Центральным банком в современном понимании стал шведский Riksbank. Изначально на него была возложена только одна функция — кредитование правительства. Но уже в начале 18 века банк получил право выпускать банкноты. Сегодня это самый старый Центробанк в мире. В его обязанности, помимо стандартных функций, входит вручение Нобелевской премии по экономике.

Банк Англии — 323 года



Банк Англии Фото: newstomato.com

Банк Англии был создан в конце 17 столетия — 27 июля 1694 года. Спустя всего год он стал первым регулятором, который начал печатать деньги на постоянной основе. А сегодня этот банк одним из первых начал рассматривать возможность создания собственной криптовалюты.

Банк Франции – 217 лет



Банк Франции Фото: owni.fr

В 1800 году, сразу после Французской революции Наполеон Бонапарт издал указ о создании Центробанка. Контроль над этим ведомством и монополию на французские финансы получили 15 крупнейших финучреждений Франции, которые поддерживали революцию. К середине 19 столетия Центробанк печатал деньги для всей Франции.

Сегодня Центробанк Франции поощряет стартапы и технологию Blockchain.

Банк Японии — 135 лет



Банк Японии Фото: ibtimes.com

Центральный банк Японии возник на фоне политических, военных и социально-экономических реформ в Японии конце 19 века (1882). Финансовая система наряду с другими институтами подчинились императорскому правлению. Тогда же появилась иена, заменив собой разрозненные валюты, которые выпускались местными княжествами.

Федеральная резервная система – 104 года



Центральная резервная система Фото: telegraph.co.uk

Для централизованного контроля над коммерческой банковской системой США в начале прошлого столетия (1913) была создана ФРС. Сегодня это самый влиятельный Центробанк мира.

Народный банк Китая — 69 лет



Народный банк Китая Фото: cryptonyka.com

В середине прошлого века (1948) в результате объединения трех крупнейших финучреждений, появился Центробанк Китая. Первые три десятилетия своего существования банк совмещал функции регулятора и коммерческого банка. Потом последняя функция была возложена на 4 государственных банка.

Европейский Центральный банк — 19 лет



Европейский Центральный банк Фото: theconversation.com

Уникальность ЕЦБ заключается в том, что этот банк был создан в 1998 году для того, чтобы осуществлять монетарную политику во всех странах Еврозоны. На сегодняшний день это 19 государств, которые перешли на евро. В его руководящие органы входят представители всех государств-членов ЕС.
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