DiamondsInvestment - diamonds-investment.net

Старт проекта 20 июня 2017 года
О проекте:
Инвестиционные планы:
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Все мы знаем что алмазы это очень дорогой минерал и поэтому инвестиции в их переработку и добычу очень выгодно. Но не каждый может купить инвестиционный пакет с высокой стоимостью.Компания Diamonds-investment предлагает каждому участнику в данном проекте высокий доход в сфере добычи и переработки алмазов в странах СНГ.Вложения в производство по добыче, сортировке, гранению алмазов и изготовлению алмазного инструмента.Сегодня это не только самая надежная защита ваших капиталов от различных потрясений на международных рынках, политических неурядиц и нестабильных экономических ситуаций в мире, но и отличная возможность этот капитал приумножить. Одни продажи только от необработанных алмазов составляют пять миллиардов долларов в год. Основным направлением компании «Diamonds-investment» является дальнейшее расширение своей деятельности и увеличение оборотных капиталов компании, в том числе за счет привлечения средств, частными инвесторамиDiamonds-investment.pro Это уникальная платформа для долгосрочного развития компании и приумножении ваших
Платежные системы:
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Инвестируя на 3 дня, Вы получаете обратно свой вклад +30% прибыли, Начисление каждый час по 1.8%.
Минимальный вклад - 5.00$. Максимальный - 5000.00$.
PerfectMoney, AdvCash, Bitcoin, YandexMoney, Payeer, QIWI
Реферальная комиссии:
5%
О сервере:
IP Address 104.24.109.114 is hosted on a dedicated server
IP Location United States - Arizona - Phoenix - Cloudflare Inc.
ASN United States AS13335 CLOUDFLARENET - CloudFlare, Inc., US (registered Jul 14, 2010)
Name Server: micah.ns.cloudflare.com
Name Server: yolanda.ns.cloudflare.com
SSL:
Valid from June 17, 2017 to December 25, 2017
Serial Number: d5cccd006289276e174003ca38733433
Signature Algorithm: ecdsa-with-SHA256
Issuer: COMODO ECC Domain Validation Secure Server CA 2
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Наш вклад:
Дата операции: 20 Июн 2017 14:31
ID операции: 366897049
Тип операции: перевод
Магазин: diamonds-investment.net
Статус: выполнен
Сумма списания: 50.00 $
Сумма получения: 50.00 $
Описание счета: diamonds-investment.net