DiamondsInvestment - diamonds-investment.net Старт проекта 20 июня 2017 года



О проекте:

Цитата: Все мы знаем что алмазы это очень дорогой минерал и поэтому инвестиции в их переработку и добычу очень выгодно. Но не каждый может купить инвестиционный пакет с высокой стоимостью.Компания Diamonds-investment предлагает каждому участнику в данном проекте высокий доход в сфере добычи и переработки алмазов в странах СНГ.Вложения в производство по добыче, сортировке, гранению алмазов и изготовлению алмазного инструмента.Сегодня это не только самая надежная защита ваших капиталов от различных потрясений на международных рынках, политических неурядиц и нестабильных экономических ситуаций в мире, но и отличная возможность этот капитал приумножить. Одни продажи только от необработанных алмазов составляют пять миллиардов долларов в год. Основным направлением компании «Diamonds-investment» является дальнейшее расширение своей деятельности и увеличение оборотных капиталов компании, в том числе за счет привлечения средств, частными инвесторамиDiamonds-investment.pro Это уникальная платформа для долгосрочного развития компании и приумножении ваших Инвестиционные планы:

Цитата: Инвестируя на 3 дня, Вы получаете обратно свой вклад +30% прибыли, Начисление каждый час по 1.8%.

Минимальный вклад - 5.00$. Максимальный - 5000.00$. Платежные системы: PerfectMoney, AdvCash, Bitcoin, YandexMoney, Payeer, QIWI

Реферальная комиссии: 5%



О сервере:

IP Address 104.24.109.114 is hosted on a dedicated server

IP Location United States - Arizona - Phoenix - Cloudflare Inc.

ASN United States AS13335 CLOUDFLARENET - CloudFlare, Inc., US (registered Jul 14, 2010)

Name Server: micah.ns.cloudflare.com

Name Server: yolanda.ns.cloudflare.com



SSL:

Valid from June 17, 2017 to December 25, 2017

Serial Number: d5cccd006289276e174003ca38733433

Signature Algorithm: ecdsa-with-SHA256

Issuer: COMODO ECC Domain Validation Secure Server CA 2



Наш вклад:

Дата операции: 20 Июн 2017 14:31

ID операции: 366897049

Тип операции: перевод

Магазин: diamonds-investment.net

Статус: выполнен

Сумма списания: 50.00 $

Сумма получения: 50.00 $

