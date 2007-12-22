Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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DiamondsInvestment - diamonds-investment.net

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 20:12
#1
Премиум
Премиум
 
Аватар monhyip
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 22.12.2007
Сообщений: 83,933
Благодарностей: 8,073
УГ: 8
КП: 0.227
подарки
награды Ветеран MMGP.RU 
DiamondsInvestment - diamonds-investment.net
Старт проекта 20 июня 2017 года

О проекте:
Цитата:
Все мы знаем что алмазы это очень дорогой минерал и поэтому инвестиции в их переработку и добычу очень выгодно. Но не каждый может купить инвестиционный пакет с высокой стоимостью.Компания Diamonds-investment предлагает каждому участнику в данном проекте высокий доход в сфере добычи и переработки алмазов в странах СНГ.Вложения в производство по добыче, сортировке, гранению алмазов и изготовлению алмазного инструмента.Сегодня это не только самая надежная защита ваших капиталов от различных потрясений на международных рынках, политических неурядиц и нестабильных экономических ситуаций в мире, но и отличная возможность этот капитал приумножить. Одни продажи только от необработанных алмазов составляют пять миллиардов долларов в год. Основным направлением компании «Diamonds-investment» является дальнейшее расширение своей деятельности и увеличение оборотных капиталов компании, в том числе за счет привлечения средств, частными инвесторамиDiamonds-investment.pro Это уникальная платформа для долгосрочного развития компании и приумножении ваших
Инвестиционные планы:
Цитата:
Инвестируя на 3 дня, Вы получаете обратно свой вклад +30% прибыли, Начисление каждый час по 1.8%.
Минимальный вклад - 5.00$. Максимальный - 5000.00$.
Платежные системы: PerfectMoney, AdvCash, Bitcoin, YandexMoney, Payeer, QIWI
Реферальная комиссии: 5%

О сервере:
IP Address 104.24.109.114 is hosted on a dedicated server
IP Location United States - Arizona - Phoenix - Cloudflare Inc.
ASN United States AS13335 CLOUDFLARENET - CloudFlare, Inc., US (registered Jul 14, 2010)
Name Server: micah.ns.cloudflare.com
Name Server: yolanda.ns.cloudflare.com

SSL:
Valid from June 17, 2017 to December 25, 2017
Serial Number: d5cccd006289276e174003ca38733433
Signature Algorithm: ecdsa-with-SHA256
Issuer: COMODO ECC Domain Validation Secure Server CA 2

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Наш вклад:
Дата операции: 20 Июн 2017 14:31
ID операции: 366897049
Тип операции: перевод
Магазин: diamonds-investment.net
Статус: выполнен
Сумма списания: 50.00 $
Сумма получения: 50.00 $
Описание счета: diamonds-investment.net
__________________
http://monhyip.net/b/1.gif
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monhyip вне форума  
Старый Сегодня, 20:19
#2
Специалист
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 15.08.2016
Сообщений: 3,334
Благодарностей: 904
УГ: 10
КП: 0.048
подарки
Re: DiamondsInvestment - diamonds-investment.net
Цитата:
Сообщение от monhyip Посмотреть сообщение
Вложения в производство по добыче, сортировке, гранению алмазов
вот это по-взрослому. не то что ваши биткоины -)
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ssergiuss вне форума  
Старый Сегодня, 20:25
#3
Премиум
Премиум
 
Аватар monhyip
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 22.12.2007
Сообщений: 83,933
Благодарностей: 8,073
УГ: 8
КП: 0.227
подарки
награды Ветеран MMGP.RU 
Автор темы Re: DiamondsInvestment - diamonds-investment.net
Цитата:
Сообщение от ssergiuss Посмотреть сообщение
вот это по-взрослому. не то что ваши биткоины -)
Да судя по последним событиям тема алмазов последнее время становится все популярнее...
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monhyip вне форума  
Старый Сегодня, 20:30
#4
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 25.01.2009
Сообщений: 12,836
Благодарностей: 6,688
УГ: 9
КП: 0.675
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Re: DiamondsInvestment - diamonds-investment.net
Цитата:
Сообщение от monhyip Посмотреть сообщение
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шлачина ещё та...)
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Старый Сегодня, 21:06
#5
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 15.01.2017
Сообщений: 300
Благодарностей: 30
УГ: 3
КП: 0.000
Re: DiamondsInvestment - diamonds-investment.net
Цитата:
Сообщение от serkis Посмотреть сообщение
шлачина ещё та...)
А что, он просто хочет быть ближе к народу
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