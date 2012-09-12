DAO.Casino представили прототип блокчейн-протокола для гемблинга

Во вторник, 20 июня 2017 года, DAO.Casino представили пользователям прототип платформы с несколькими уже работающими играми. Об этом команда проекта сообщила в своем блоге. На данный момент прототип доступен в отдельном разделе на сайте проекта, а с исходным кодом прототипа можно ознакомиться на GitHub. Как сообщал ранее ForkLog, DAO.Casino создает новую инфраструктуру игорной индустрии. Для этого проект разрабатывает готовый блокчейн-протокол, который смогут использовать все участники рынка азартных игр – онлайн-казино, разработчики игр, игроки и их рефералы. "Гемблинговый протокол проекта позволит сотрудничать тем участникам игорного рынка (разработчикам игр, операторам казино, игрокам и рефералам), которым необходимо доверять друг другу (так называемым trustless parties)", - утверждает сооснователь DAO.Casino Илья Тарутов. Кроме того, команда планирует внести новые роли на платформе: поставщик рандома и спонсор банкролла. Таким образом, по мнению Ильи Тарутова, разработчик, который создает качественные игры, будет не так сильно зависеть от оператора казино – он сможет найти спонсора банкролла через приложение DAO.Casino. Так, разработчики смогут сохранять права на конкретные игры. При этом среди особенностей протокола DAO.Casino команда подчеркивает: 1. Прозрачность. Заключается в полной открытости кода. 2. Рынок P2P. Декларируется тесное взаимодействие разработчиков с сообществом, в том числе передача игр им в управление и привлечение средств в игровой...
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