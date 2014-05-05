Chaos Sumo привлек $1 млн., для технологии «интеллектуального хранилища данных»
Для тех, кто нуждается в улучшении способов запроса, обработки и обнаружения данных из облачного хранилища Amazon S3 в Бостоне есть новый стартап, который может дать то, что нужно.
Chaos Sumo, поставщик услуги «интеллектуального хранения данных» для S3, сегодня сообщил о привлечении $1 млн от Stage 1 Ventures, венчурной фирмы из Уолтхема, которая поддержала ряд стартапов в Бостоне, включая Talla, Freight Farms, Promoboxx, Viralgains и Referral Mob. Бета-версия сервиса выйдет 26 июня.
Соучредители Chaos Sumo Томас Хейзел и Лес Эттон оба работали над Deep Information Sciences, бостонским стартапом, основанным Хейзелом, в котором Эттон занимал пост генерального директора. Оба оставили Deep в этом году после принятия решения о создании своей технологии с открытым исходным кодом. До Deep, Хейзел был ведущим архитектором в Oracle, а Эттон возглавлял бизнес Интернета вещей в Xively LogMeIn. Эттон также занимал руководящие должности в компаниях, приобретенных VMware, Intel и Microsoft.
«То, что мы видим, - это мир, стремительно движущийся к облаку» - говорит Эттон. Однако проблема с популярными облачными службами хранения данных, такими как S3, заключается в том, что нет простого способа запросить, обработать и обнаружить сохраненные данные, не тратя месяцы и значительные ресурсы на создание дорогих «строительных лесов» для поддержки этих функций, добавил Хейзел. И здесь он видит свой путь.
«То, что раньше занимало месяцы, можно сейчас построить за минуты или часы».
Работая над собственным проприетарным программным обеспечением, Хейзел разработал способ создания «уровня абстракции» над S3, который дает компаниям «мощный объектив» в свои данные. Возможности Chaos Sumo включают поиск и экспонирование метаданных, которые могут использоваться в аналитических целях, превращать и уточнять блоки S3 в наборы данных, которые могут быть запрошены и строить виртуальные конвейеры данных путем кодирования непосредственно на S3. У сервиса также есть «студия дизайна», в которой пользователи выполняют быстрый анализ данных.
С растущим числом компаний, которые ищут способы использовать большие объемы данных, которые они собирают, Хейзел и Эттон дают им мощный инструмент в эту эпоху больших данных. Когда Chaos Sumo запускается в бета-версию на следующей неделе, они нацелены на привлечение 200 пользователей, хотя бы 20 из которых, как они надеются станут потом клиентами, когда осенью выйдет коммерческая версия.