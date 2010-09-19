Simply Wall St привлек $1,8 млн для консультационного приложения по инвестированию

Приложения для финансовых услуг в наше время являются самыми востребованными, и одним из последних, кто воспользовался этой тенденцией, является стартап Simply Wall St, который сегодня привлек 1,8 миллиона долларов (2,4 миллиона австралийских долларов) инвестиций.
Интересно, что данное финансирование поступило не от традиционных венчурных инвесторов, а от собственных крупных клиентов компании, которые настаивали на более обширном наборе услуг в виде автоматизированного финансового консультационного приложения. Об этом сообщил исполнительный директор компании Аль Бентли.
За прошедший год пользовательская база компании выросла с 25 000 до примерно 100 000 клиентов благодаря стремительно растущей популярности автоматизированных консультационных сервисов.
”Вся инвестиционная индустрия отходит от традиционных сервисов. Это происходит как из-за высоких комиссий, так и вследствие отсутствия доверия со стороны инвесторов“, – заявил Аль Бентли, генеральный директор и основатель Simply Wall St. ”Благодаря таким сервисам, как Robinhood, устраняющим брокерские комиссии, никогда не было так просто рядовым инвесторам присоединиться к данному рынку“.
Несмотря на то, что барьеры для начала торговли акциями снизились (например, с такими инструментами, как Robinhood, которые позволяют легко инвестировать в акции), многие розничные инвесторы все еще недостаточно информированы, чтобы принимать грамотные инвестиционные решения.
После позитивных рыночных настроений процесс инвестирования очень похож на азартные игры, и люди могут преуспевать в этом на протяжении длительного времени. Но розничные инвесторы часто недооценивают фондовый рынок – и ситуации, когда иногда будут возникать и потери денежных средств.
Simply Wall St предоставляет специализированные панели и инструменты, помогающие инвесторам моделировать свои портфели и оценивать потенциальную прибыль. По словам Бентли, данный сервис предоставляет подробную информацию и наглядную инфографику вместе с индивидуальным анализом каждого портфеля и рекомендациями по акциям, основанными на индивидуальных инвестиционных предпочтениях пользователя.
”Мы предоставляем всем инвесторам доступ к высококачественным финансовым данным, которые активно используют крупнейшие финансовые учреждения и профессиональные инвестиционные консультанты“, – заявил Бентли.
Перевод специально для форума MMGP.ru
https://techcrunch.com/2017/06/20/si...sory-services/
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