Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Куплю души по 5 поинтов за штуку. Чичиков.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 413,840 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Simply Wall St привлек $1,8 млн для консультационного приложения по инвестированию

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 21:25
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 19:59
#1
Мастер
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 19.09.2010
Сообщений: 3,077
Благодарностей: 816
УГ: 3
КП: 0.168
подарки
Simply Wall St привлек $1,8 млн для консультационного приложения по инвестированию


Приложения для финансовых услуг в наше время являются самыми востребованными, и одним из последних, кто воспользовался этой тенденцией, является стартап Simply Wall St, который сегодня привлек 1,8 миллиона долларов (2,4 миллиона австралийских долларов) инвестиций.

Интересно, что данное финансирование поступило не от традиционных венчурных инвесторов, а от собственных крупных клиентов компании, которые настаивали на более обширном наборе услуг в виде автоматизированного финансового консультационного приложения. Об этом сообщил исполнительный директор компании Аль Бентли.



За прошедший год пользовательская база компании выросла с 25 000 до примерно 100 000 клиентов благодаря стремительно растущей популярности автоматизированных консультационных сервисов.

”Вся инвестиционная индустрия отходит от традиционных сервисов. Это происходит как из-за высоких комиссий, так и вследствие отсутствия доверия со стороны инвесторов“, – заявил Аль Бентли, генеральный директор и основатель Simply Wall St. ”Благодаря таким сервисам, как Robinhood, устраняющим брокерские комиссии, никогда не было так просто рядовым инвесторам присоединиться к данному рынку“.



Несмотря на то, что барьеры для начала торговли акциями снизились (например, с такими инструментами, как Robinhood, которые позволяют легко инвестировать в акции), многие розничные инвесторы все еще недостаточно информированы, чтобы принимать грамотные инвестиционные решения.

После позитивных рыночных настроений процесс инвестирования очень похож на азартные игры, и люди могут преуспевать в этом на протяжении длительного времени. Но розничные инвесторы часто недооценивают фондовый рынок – и ситуации, когда иногда будут возникать и потери денежных средств.


Simply Wall St предоставляет специализированные панели и инструменты, помогающие инвесторам моделировать свои портфели и оценивать потенциальную прибыль. По словам Бентли, данный сервис предоставляет подробную информацию и наглядную инфографику вместе с индивидуальным анализом каждого портфеля и рекомендациями по акциям, основанными на индивидуальных инвестиционных предпочтениях пользователя.

”Мы предоставляем всем инвесторам доступ к высококачественным финансовым данным, которые активно используют крупнейшие финансовые учреждения и профессиональные инвестиционные консультанты“, – заявил Бентли.

Перевод специально для форума MMGP.ru

https://techcrunch.com/2017/06/20/si...sory-services/

https://text.ru/antiplagiat/594941498d902
Последний раз редактировалось CashToday; Сегодня в 20:10.
CashToday вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 21:25
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
MoneyTap привлек $9 млн для своего приложения моментального кредитования Alcest Новости в мире финансов и инвестиций 0 17.06.2017 20:45
Robinhood привлек $110 млн для своего приложения для трейдинга и инвестирования CashToday Новости в мире финансов и инвестиций 1 27.04.2017 01:23
Murj привлек $4.5 млн для кардиологического приложения Alcest Новости в мире финансов и инвестиций 0 18.04.2017 18:35
Стартап Job Today привлек $35 млн для приложения по поиску работы Alcest Новости в мире финансов и инвестиций 0 13.03.2017 14:29
HealthifyMe привлек $1 миллион для своего фитнес-приложения inik1080 Новости в мире финансов и инвестиций 3 30.12.2016 23:12

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар LanO
Путину пообещали обогнать страны Европы по рождаемости
От LanO в разделе «Политика и экономика»
Аватара нет
Распределение биткоин терминалов в Европе
От chemos57 в разделе «Новости криптовалют»
Аватар bizneser
General Electric инвестирует $150 млн в Нигерию
От bizneser в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Монтгомери Бернс
скрипта hyip ( QIWI и Perfect Money )
От Монтгомери Бернс в разделе «Архив»
Аватара нет
Бесплатное продвижение Вашего сайта.
От Наталия Петюкевич в разделе «Маркетинг: общий форум»
Аватар inik1080
Venture Technologies приобретает NetSource Communications
От inik1080 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
413,840
Тем
474,969
Сообщений
11,768,786

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube