Глава ВТБ: в биткоин и другие криптовалюты не верю
Председатель правления ВТБ Андрей Костин заявил, что не верит в биткоин или какие-либо другие криптовалюты, передает Интерфакс. "Я думаю, что тут надо относиться с определенным скепсисом. Я думаю, что в будущем это какое-то развитие получит, но сейчас трудно предсказать, насколько легко. Пока я не очень лично верю в биткоин и криптовалюты", - сказал Костин в интервью телеканалу "Россия 24". Также он считает, что биткоин – это больше спекулятивная валюта, и напоминает, что председатель Банка России Эльвира Набиуллина тоже осторожна в своих высказываниях о криптовалютах. "Это модная тема, и, конечно, прогресс здесь будет идти. Но я думаю, что сегодня то, что касается криптовалют, ни законодательство, ни взаимоотношения с регуляторами - пока ни в коей мере не проанализировано и не решено", - сказал Костин. В то же время глава ВТБ говорит, что больший интерес представляет лежащая в основе биткоина технология блокчейн. "Эта технология является одной из перспективных, на мой взгляд, но тоже не единственной и не абсолютной в том плане, что она будет использована и в какой степени. Есть другие точки зрения, и ряд центральных банков мировых заявили, что вряд ли они будут использовать", - сказал Костин. Ранее Андрей Костин заявлял, что интеграции криптовалют в финансовую систему в ближайшие годы ждать не стоит, поскольку государство не может терять свои основные рычаги управления. Подписывайтесь на новости Forklog в VK!