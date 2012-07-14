Keypr привлек $19 млн. для создания мобильных и облачных сервисов для отелей
Компания из Лос-Анджелеса Keypr это одна из тех компаний, которые переносят отели в современный век облачных сервисов и мобильных приложений. Сегодня Keypr привлекла $19 млн. в своем первом раунде финансирования.
Лид-инвестором выступил Karlani Capital при участии стратегических инвесторов, включая бывшего исполнительного директора Starwood Саймона Тернера и бывшего генерального директора Bally Technologies Ричарда Хаддрилла.
Keypr был основан Низаром Аллибхой, Марком Андерсоном и Сабиром Джаффером, чтобы повысить эффективность в сфере гостиничного бизнеса, используя новейшие технологии для повышения удобства гостей с помощью мобильных услуг.
Компания будет использовать деньги для расширения своей платформы, масштабирования деятельности и увеличения продаж и маркетинга. Также стартап нанял бывшего исполнительного директора Oculus Роберта Стивенсона в качестве главного операционного директора и бывшего исполнительного директора Belkin Нандана Калле в качестве вице-президента по управлению продуктами.
Стивенсон, раньше работавший в Facebook и Gaikai также был ранним инвестором Keypr.
Keypr создает систему управления гостевым опытом и технологию Keypr Intelligent Lock, которая позволяет гостям регистрироваться через мобильное приложение и заселяться в отель даже не подходя к стойке регистрации. Компания работает над добавлением голосовых помощников (таких как Alexa Amazon) к операциям в гостиницах для заказа обслуживания в номерах.
Keypr в настоящее время имеет развернутое портфолио отелей, казино и роскошных жилых объектов. В компании есть брендовые сделки с Denihan Hospitality, Proper Hospitality, LE Hotels и Greystone Hotels и другими. В июне платформа Keypr продолжает развертывание в казино и следующими станут Odawa Casino Resort и Lac Vieux Desert .
В отелях, с которыми работает Keypr, гости могут безопасно заглянуть в комнату, открыть дверь без ключа и заказать все, что захотят. Идея состоит в том, что люди, которые практически живут онлайн и постоянно используют технологии, могли чувствовать себя в отеле комфортно.
«Мы сместили акценты индустрии гостеприимства, чтобы технологии были широко признаны в качестве обязательного элемента для хорошего обслуживания», - говорит Аллибха. «Люди используют эти технологии дома, и они ожидают, что отель будет сопоставим».
По словам директора Keypr отличается от других платформ, потому что он поддерживает широкий спектр технологий, а не только одну или две новые платформы. Он может анализировать шаблоны и определять, должен ли отель запасти больше продуктов, которые используются по субботам или что-то в этом роде.
«Наш клиент - отель. Мы фокусируемся на персонализации и контексте. Мы устраняем транзакционное трение и делаем процесс более плавным. Мы освобождаем персонал отеля для более личного обслуживания».