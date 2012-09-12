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Гонконгский миллиардер Ли Кашин уйдет на пенсию в 2018 г. в возрасте 90 лет - WSJ

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Старый Сегодня, 19:27
#1
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Гонконгский миллиардер Ли Кашин уйдет на пенсию в 2018 г. в возрасте 90 лет - WSJ
Самый богатый человек в Гонконге Ли Кашин намерен уйти в отставку с поста председателя совета директоров созданной им инвесткомпании CK Hutchison Holdings Ltd. в 2018 году, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источник в близком окружении инвестора.

В следующем году Ли Кашину исполнится 90 лет.

Официальные представители CK Hutchison подчеркнули, что бизнесмен время от времени обсуждает свой выход на заслуженный отдых и по-прежнему намерен передать руководство компанией своему старшему сыну Виктору, при этом сам он чувствует себя отлично и конкретной даты ухода на пенсию пока не назначил.

Состояние Ли Кашина оценивается в $32,6 млрд, долгое время он был самым богатым человеком Азии, пока его не обогнал основатель и глава интернет-гиганта Alibaba Джек Ма.

Ли Кашин родился в 1928 году в китайской провинции Гуаньдун, в 1940 году его семья переехала в Гонконг, спасаясь от японского вторжения. Подростком он работал уборщиком на заводе, первые значительные средства он заработал, продавая пластиковые цветы.

Затем он удачно инвестировал в недвижимость, а теперь его империя владеет, помимо недвижимости, компаниями в сфере ритейла, телекоммуникаций, энергетики и биотехнологий. Под началом Ли Кашина работают около 270 тыс. человек более чем в 50 странах мира.

По материалам Интерфакс-Украина
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Старый Сегодня, 19:27
#2
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Re: Гонконгский миллиардер Ли Кашин уйдет на пенсию в 2018 г. в возрасте 90 лет - WSJ
Salut

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trutunkevici на форуме  
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