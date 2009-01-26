Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
За каждого нового MMGP-зависимого мы заплатим 5 поинтов!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 413,837 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

НБУ назвал риски для финансовой системы

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Вся банковская деятельность: банковские счета, мультивалютные вклады, денежные переводы, кредиты (потребительский, автокредит, ипотека), интернет-банкинг, тарифы, драгоценные металлы, валюты мира и др.
При поддержке
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:53
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 19:22
#1
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Планета земля
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 12,704
Благодарностей: 6,619
УГ: 15
КП: 0.191
подарки
награды Волшебный горшочек 
НБУ назвал риски для финансовой системы
Системные риски для банковской системы Украины в целом снизились, сообщают в Нацбанке

С начала 2017 года системные риски для банковской системы Украины в целом снизились, и такая тенденция продолжится во втором полугодии.

Об этом сообщают в пресс-службе Национального банка Украины.

Макроэкономическая среда в первом полугодии была благоприятной для экономики и банковского сектора, хотя остановка торговли с неподконтрольными территориями замедляет экономический рост и увеличение доходов предприятий.

В НБУ сообщают, что ситуация в реальном секторе и секторе домохозяйств благоприятная для возобновления банковского кредитования. Прибыльность компаний реального сектора повышается. Реальный доход населения также растет благодаря снижению инфляции и повышению минимальной зарплаты, добавили в НБУ. Это, в свою очередь, повышает привлекательность потребительского кредитования для банков, которое сейчас по большей части сосредоточено в сегментах карточных кредитов. Более того, постепенно начинает возобновляться ипотека.

Основной преградой для возобновления кредитования остается слабая защита прав кредиторов.

Ключевыми рисками финансового сектора сегодня являются существенное присутствие государства в банковском секторе и большая доля неработающих кредитов. После перехода ПриватБанка в государственную собственность доля государства в банковском секторе достигла 56% по чистым активам и 62% по депозитам населения. В течение следующих нескольких лет государство намерено сократить свое присутствие в банковском секторе.

Доля неработающих кредитов составляет 57% от общего объема.

Источник
__________________
Инвестирую тут MONHYIP
ОТЛИЧНАЯ ПОМОЩЬ В ХАЙП ИНВЕСТИРОВАНИИ
HyipClub-Максимальный Рефбэк На Рынке Инвестиций!RCB-5000%-HyipClub
moskva на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:53
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
JPMorgan назвал лучшие проекты финансовой направленности в конкурсе на $ 3 млн Lonsdayl Горячие новости 0 16.06.2017 15:19
Как биткоины стали частью финансовой системы Китая Анна Чернобай Bitcoin 4 25.01.2017 19:13
ЦБ РФ: девальвация рубля создает риски для финансовой стабильности Jack Wilder Новости в мире финансов и инвестиций 5 05.12.2014 17:22
Anonymous грозят США «обрушением» финансовой системы sum iskorka Новости в мире финансов и инвестиций 0 27.03.2014 13:12
[На пальцах] Механизм Кредитно-Финансовой Системы okyl Юмор 0 26.01.2009 16:25

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Prosvetlenniy
6 банковских трендов, которые в будущем станут обычным делом!
От Prosvetlenniy в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар lipsko
egold. предотвращаем кражи - рассылки на мыло
От lipsko в разделе «E-Gold»
Аватар Super_seryi
Vip-prom.net - Vip-prom
От Super_seryi в разделе «Прочие виды заработка»
Аватар LSasha
Украинский олигарх Фирташ освобожден под залог в 125 миллионов евро
От LSasha в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
В Uber рассказали, когда запустят летающие такси
От dbchange в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар ttxz
На российское виноделие предложили потратить 79 миллиардов рублей
От ttxz в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
413,837
Тем
474,952
Сообщений
11,768,412

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube