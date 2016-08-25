Investellect.net investellect net - РЕФБЕК 133% ( 8% от вклада ) + Бонусы

Предлагаю возврат 100% (6% от вклада) реферальных в проекте InvestEllect + Бонусы для активных партнеров!
Для активных партнеров с каждого депозита реферала 2й линии возвращаю 1% !
Рефбек 133% - 8% от вклада
на первый депозит
и 100% - 6% от вклада на последующие
Условия получения рефбека, Вам необходимо:
1. Зарегистрироваться в проекте по моей реф ссылке, которую можно найти в моей подписи.
(Просьба перед депозитом уточнить - зарегистрировались ли вы под меня. Если лень, то нужно обязательно почистить куки перед переходом по ссылке )
2. После вклада заказываете рефбек в любой удобной для вас форме (лс, здесь, телеграм)
3. Отписаться в этой теме о подтверждении факта получения Вами рефбека от меня, предварительно затерев данные моего кошелька(с номером транзакции).
4. Запрос рефбека возможен до 48 часов после депозита
5. Реферальные комиссии, выплачиваются в течении суток после выплаты
Контакты:
-ЛС
-Данная тема
- telegram - @janeair1