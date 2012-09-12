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Apple и IKEA разрабатывают приложение для дополненной реальности

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Apple и IKEA разрабатывают приложение для дополненной реальности
Apple и IKEA разрабатывают приложение для дополненной реальности


С помощью нового мобильного приложения покупатели смогут оценить, насколько гармонично новая мебель будет смотреться в интерьере даже перед ее приобретением


Компании Apple и IKEA совместно создадут мобильное приложение для дополненной реальности. Новая смарт-технология поможет покупателям мебели оценить, насколько гармонично новая мебель будет смотреться в интерьере даже перед ее приобретением.

Команда Apple, которая занимается разработкой дополненной реальности, включает инженеров и разработчиков из крупнейших технологических компаний Facebook и Microsoft. Запуск мобильного приложения запланирован на осень 2017 года, однако точная дата еще неизвестна.
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