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В Skype прокомментировали проблему со своим мессенджером

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В Skype прокомментировали проблему со своим мессенджером
Уже второй день украинцы не могут нормально пользоваться мессенджером. Причем с подобными проблемами сталкиваются и пользователи из других стран.

Как рассказали в самой компании, они в курсе проблемы и работают над ее решением.

«Мы знаем о случаях, когда пользователи теряют связь с приложением, либо не могут отправлять и получать сообщения. Также некоторые пользователи не могут увидеть черную полосу, которая указывает на то, что групповой вызов продолжается, или сталкиваются с задержками при добавлении людей в список своих друзей. Мы знаем, что проблемы все еще есть и работаем над этим», — рассказали в Microsoft Украина (Skype входит в структуру Microsoft).

По словам UX Designer бизнес-сети Hubber Романа Великоцкого, перебои в работе Skype, возможно, связаны с новыми обновлениями и редизайном сервиса.

При этом эксперты не исключают, что, если проблемы со Skype затянутся, пользователи могут задуматься о переходе на другие мессенджеры.

«О последствиях мы сможем судить только если ситуация не решится в ближайшее время, а проблемы продляться два дня или больше», — отметила в беседе с руководитель проекта интернет-исследований Kantar TNS CMeter Анна Шахдинарян.

Поскольку людям удобнее писать друг другу, а не звонить, пользователи, как правило, используют сразу несколько мессенджеров, уверяют эксперты.
По материалам УБР
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