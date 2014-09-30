spring-birds.ru - Spring Birds

Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Старт проекта 19.06.2017
Об игре:
Цитата:
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Spring Birds - это игра, в которой можно по-настоящему зарабатывать деньги. Наша команда полностью продумала проект, а также дальнейшее развитие и обновление. Всё просто-покупайте птичек и они будут приносить вам деньги, которые вы сможете без проблем вывести на различные кошельки!
Вы можете приобрести любое количество птичек разного вида.
СБОР МОНЕТ
Распределение монет при продаже: 50% на счет для покупок и 50% на вывод.
Курс продажи : 100 дохода = 1 монета. 100 монет = 1 рубль.
Монеты можно собирать когда вам угодно, хоть раз в месяц!
БОНУСЫ:
Зарегистрируйся и получи 50 рублей на покупки абсолютно бесплатно!
РЕФЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА:
Вы будете получать 7% на счёт для вывода от каждого пополнения баланса приглашенным вами человеком.
ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ:
Payeer, Free-Kassa
МОЙ ВКЛАД: