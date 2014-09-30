Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
MMGP - заставь деньги работать.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 413,837 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

spring-birds.ru - Spring Birds

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:54
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 19:15
#1
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.01.2015
Сообщений: 16,558
Благодарностей: 113
УГ: 8
КП: 0.049
spring-birds.ru - Spring Birds

Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Старт проекта 19.06.2017




Цитата:
Spring Birds - это игра, в которой можно по-настоящему зарабатывать деньги. Наша команда полностью продумала проект, а также дальнейшее развитие и обновление. Всё просто-покупайте птичек и они будут приносить вам деньги, которые вы сможете без проблем вывести на различные кошельки!
Об игре:

Вы можете приобрести любое количество птичек разного вида.


СБОР МОНЕТ
Распределение монет при продаже: 50% на счет для покупок и 50% на вывод.
Курс продажи : 100 дохода = 1 монета. 100 монет = 1 рубль.
Монеты можно собирать когда вам угодно, хоть раз в месяц!

БОНУСЫ:


Зарегистрируйся и получи 50 рублей на покупки абсолютно бесплатно!


РЕФЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА:


Вы будете получать 7% на счёт для вывода от каждого пополнения баланса приглашенным вами человеком.


ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ:


Payeer, Free-Kassa


МОЙ ВКЛАД:


__________________
На правах рекламы: Самая продвинутая криптовалютная инвестиционная платформа

MonitoringFF - МОНИТОРИНГ ИГР С ВЫВОДОМ ДЕНЕГ
MonitoringFF вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:54
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
hot-birds - hot-birds.com - игра с выводом денег в $$$ investHYIPmonitor Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ 9 01.10.2014 23:04
usd-birds - usd-birds.com - Зарабатывай деньги, играя в игру! RoboLevels Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ 7 30.09.2014 22:16

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Horobor
S&P прогнозирует падения экономики РФ.
От Horobor в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Куплю аккаунты localbitcoin
От spongle в разделе «Bitcoin»
Аватара нет
e-mail для серфинга
От AbMan в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Alcest
Profisee привлек инвестиции для PaaS платформы по управлению данными компаний
От Alcest в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар BeauX
zebrabitco.in - 70 сатоши каждые 10 сек
От BeauX в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар pilot10
Китай планирует уничтожить гегемонию доллара
От pilot10 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
413,837
Тем
474,952
Сообщений
11,768,414

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube