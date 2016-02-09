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Стартап в сфере продажи недвижимости Agentology привлек $4.5 млн.

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Старый Сегодня, 19:04
#1
Любитель
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Адрес: Чернигов
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 09.02.2016
Сообщений: 896
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Стартап в сфере продажи недвижимости Agentology привлек $4.5 млн.
Недвижимость это одна из тех сфер бизнеса, где технологии приживаются довольно медленно, что и понятно, ведь покупка или продажа дома - одно из самых больших и важных решений в жизни человека, и переход на онлайн-просмотры, транзакции и т. д. занимает больше времени, чем в других сферах.
Брокеры тоже привыкли к своим путям и, как правило, не решаются использовать технологии для обновления своих рабочих процессов. Однако Стартап Agentology надеется изменить все это.
Согласно Agentology, агенты в 21 раз чаще получают отдачу от «холодных звонков», если они взаимодействуют с этими клиентами в течение пяти минут после того, как покупатель или продавец получил предложение.
К сожалению, многие из этих инициатив остаются без ответа. По данным Agentology брокеры тратят миллиарды долларов на поиск и привлечение клиентов и, тем не менее, часто упускают почти половину тех клиентов, до кого не смогли сразу дозвониться или тех, кого не попал в список вызовов и рассылок.
Agentology пытается решить эту проблему, используя комбинацию машинного обучения и человеческого фактора, чтобы реагировать на каждый отклик в течение пяти минут в режиме 24/7, по нескольким каналам, таким как текстовая реклама, телефонные звонки и электронная почта.
Все рабочие переговоры, которые происходят в рамках лидогенерации как и полная беседа по любому лиду передается агентам с полной прозрачностью, поскольку агенты могут проверять все обратные сообщения.
Но даже с сервисом, который квалифицирует потенциальных клиентов и сохраняет их в режиме «теплых звонков» с самого начала, у агентов все равно не всегда получается охватить всех потенциальных клиентов.
Именно здесь проявляется основное отличие Agentology от других подобных сервисов, таких как Riley.
С помощью Agentology брокеры могут передавать своих потенциальных клиентов другим брокерам одним нажатием кнопки. В реферальной сети Agentology имеется более 30 000 агентов.
Агенты, которые передают потенциальных клиентов, получают 25% комиссии от другого агента.
Разумеется, Agentology берет свой собственный комиссионный доход (10 процентов). Компания также зарабатывает деньги на своей основной услуге, взимая плату за лидогенерацию на ежемесячной основе от 4 до 6 долларов за лид.
Компания только что закрыла раунд финансирования в размере $4,5 млн., возглавленный Freestyle Capital при участии Entry Ventures Group и OurCrowd.
Стартап Agentology, расположенный в Сан-Диего, планирует использовать финансирование для создания групп продуктов и технологических групп.
Со временем компания планирует выйти на другие вертикали, такие как страхование, кредитование и управление недвижимостью, но воплощение этих планов пока в неопределенном будущем.
Переведено специально для форума mmgp: https://techcrunch.com/2017/06/20/ag...n-4-5-million/

Последний раз редактировалось TTLuck2017; Сегодня в 19:07.
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