iPhone 7 прошел испытание микроволоновой печью, а Samsung Galaxy S8 и Pixel XL нет

Авторы YouTube-канала GizmoSlip решили провести особый тест и подогреть в микроволновке флагманы iPhone 7, Samsung Galaxy S8 и Google Pixel XL.
Смартфон и микроволновка
Суть теста в том, чтобы поместить флагманы в микроволновую печь и посмотреть после какого времени каждый из аппаратов начнет отключаться, обжариваться или выкидывать другие фокусы. Уже на второй секунде теста iPhone 7 начал перезагружаться, а через пять секунд работы печи все три флагмана перестали работать. После этого iPhone 7 и Pixel XL все же удалось запустить и они смогли продолжить тест, а вот Galaxy S8 закончил испытание и больше не включался.
На втором этапе оставшиеся два аппарата выключились уже на третьей секунде. На этот раз дистанцию покинул Pixel XL (включился, но не хотел загружать ОС), а iPhone 7 перезапустился и продолжил нормально работать дальше. Потом видеоблогеры разошлись и начали в прямом смысле этого слова поджаривать корейский флагман. Чем закончились их эксперименты и что удалось приготовить из смартфонов смотрите на видео ниже.
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