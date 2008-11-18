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iPhone 7 прошел испытание микроволоновой печью, а Samsung Galaxy S8 и Pixel XL нет

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Старый Сегодня, 19:01
#1
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Счастье iPhone 7 прошел испытание микроволоновой печью, а Samsung Galaxy S8 и Pixel XL нет


Авторы YouTube-канала GizmoSlip решили провести особый тест и подогреть в микроволновке флагманы iPhone 7, Samsung Galaxy S8 и Google Pixel XL.


Смартфон и микроволновка

Суть теста в том, чтобы поместить флагманы в микроволновую печь и посмотреть после какого времени каждый из аппаратов начнет отключаться, обжариваться или выкидывать другие фокусы. Уже на второй секунде теста iPhone 7 начал перезагружаться, а через пять секунд работы печи все три флагмана перестали работать. После этого iPhone 7 и Pixel XL все же удалось запустить и они смогли продолжить тест, а вот Galaxy S8 закончил испытание и больше не включался.
На втором этапе оставшиеся два аппарата выключились уже на третьей секунде. На этот раз дистанцию покинул Pixel XL (включился, но не хотел загружать ОС), а iPhone 7 перезапустился и продолжил нормально работать дальше. Потом видеоблогеры разошлись и начали в прямом смысле этого слова поджаривать корейский флагман. Чем закончились их эксперименты и что удалось приготовить из смартфонов смотрите на видео ниже.


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moskva (Сегодня)
Старый Сегодня, 19:04
#2
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Re: iPhone 7 прошел испытание микроволоновой печью, а Samsung Galaxy S8 и Pixel XL не
У меня бы рука не поднялась так поступить
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Метки
apple iphone 7, samsung galaxy s8
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