Опрос: 2/3 интернет-пользователей России знают о существовании криптовалют

По данным опроса Paypal и Ipsos Comcon, почти две трети россиян, активно пользующихся интернетом, осведомлены о существовании криптовалют, в частности биткойна, и большая часть опрошенных хотела бы иметь возможность пользоваться данными финансовыми инструментами. Вместе с тем, почти никто из них не верит в то, что криптовалюты в скором будущем смогут заменить фиатные деньги.
В онлайн-опросе, проведенном в июне 2017 года, приняли участие 1 тыс. жителей России в возрасте от 18 до 45 лет, проживающие в городах с населением более 100 тыс. человек, которые оплачивали покупки онлайн в течение последнего месяца.
По итогам опроса выборочной группы, среди участников в возрасте от 36 до 45 лет обнаружилось больше пользователей, знакомых с понятием “криптовалюта”, чем среди молодежи. В первой категории с этой технологией знакомы 67% респондентов, а в группе от 18 до 25 лет — лишь 53%.
Кроме того, по результатам исследования, почти половина опрошенных (47%) рассчитывает на то, что в ближайшем будущем принимать электронные платежи будут повсеместно, а в окончательной победе цифровых денег над традиционными уверена 1/5 часть респондентов.
“Практически одна пятая респондентов ждет, что электронные деньги полностью вытеснят бумажные. При этом россиян очень волнует безопасность как личной информации, так и их платежей”, — пояснил глава компании PayPal в России Владимир Малюгин.
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