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Платформа инвестиционной аналитики Investment Metrics привлекла венчурные инвестиции

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Платформа инвестиционной аналитики Investment Metrics привлекла венчурные инвестиции


Стартап Investment Metrics из Дариена (штат Коннектикут), являющийся поставщиком данных для оценки эффективности, инвестиционной аналитики, присвоения рисков, маркетинговой разведки и программного обеспечения для обеспечения отчетности в индустрии управления инвестициями, привлек значительные инвестиции в свой акционерный капитал.

В текущем инвестиционном раунде участвовали венчурные компании Resurgens Technology Partners и HarbourVest Partners. Сумма предоставленного финансирования для стартапа Investment Metrics пока не предается огласке.



Компания Investment Metrics планирует использовать полученные средства для продолжения инвестиций в имеющиеся продукты и для поддержки дальнейшего развития и масштабирования своей деятельности на глобальном уровне.

Возглавляемый главным исполнительным директором Санджоем Чаттерджи, стартап Investment Metrics предоставляет полный набор аналитических решений для оценки эффективности и отчетности для инвестиционных консультантов, управляющих финансовыми активами и консультантов по вопросам управления частным капиталом.



Продукты и услуги компании, созданные институциональными инвестиционными консультантами, используются известными лидерами индустрии по распределению и управлению активами, такими как Aon Hewit, T. Rowe Price, Morgan Stanley, Wells Fargo, Segal Marco Advisors, а также RVK и Hambro Capital Management.

В общей сложности платформа Investment Metrics обеспечивает своей эффективной аналитикой и отчетностью клиентов, имеющих около 7 триллионов долларов в разнообразных финансовых активах. В рамках этого стартап предоставляет рекомендации по более чем 2500 различным инвестиционным планам.

Перевод специально для форума MMGP.ru

http://www.finsmes.com/2017/06/inves...nvestment.html

https://text.ru/antiplagiat/59492446df619
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