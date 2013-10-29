Внимание: мошенническая криптовалюта выдает себя за валюту центрального банка Китая

Народный банк Китая (НБК) предупреждает о том, что криптовалютные проекты злоупотребляют именем банка в попытках обмануть инвесторов.
15 июня было опубликовано заявление, в котором НБК официально подтверждает, что не выпускал никаких цифровых валют и не давал на это полномочий какому-либо учреждению. Также НБК вновь заявляет, что у них не существует никакой команды по маркетингу цифровой валюты и что учреждение не рассматривает никакие заявки на то, чтобы сделать технологию легальным платежным средством.
НБК зашел настолько далеко, что предупредил китайских потребителей о том, что так называемые «цифровые валюты, выпущенные НБК» могут являться частью финансовой пирамиды.
В НБК пришли к выводу:
«Мы призываем общественность установить правильную концепцию денег, ценить юань и поддерживать нормальный оборот юаня вместе».
В более широком контексте комментарии указывают на то, что центральный банк Китая активизирует свое регулирование сектора криптовалюты (в начале этого года, на фоне роста цены биткоина, банк стремился к агрессивной политике по отношению к государственным биржам).
Мошенничество в сфере кредитирования активизировалось в то время, когда НБК начал активно исследовать и развивать блокчейн, а бывшие представители учреждения начали говорить о технологии и ее возможном воздействии.
Перевод специально для MMGP.ru
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