Новый доклад на тему блокчейна от МВФ

В своеv новом докладе на тему блокчейна МВФ анализирует ICO и коины центрального банка
Международный валютный фонд (МВФ) продолжает изучать возможности цифровых валют и технологий распределенного реестра (DLT).
На этой неделе была опубликована статья «Финтех и Финансовые услуги: первоначальный разбор» в которой сотрудники МВФ делают упор на две области воздействия: использование технологии для международных платежей и ее потенциал для использования в качестве цифровой валюты центрального банка.
Для МВФ это первая статья на тему блокчейна в этом году, предыдущая вышла в январе прошлого года. В ней рассматриваются уже знакомые темы, в том числе и то, как технология может изменить сферу финансовых услуг.
Но тем не менее, хотя популярные темы вроде воздействия технологии занимают большую часть статьи, в ней также затронуты и новые концепции, которые ранее не обсуждались.
В частности, МВФ затрагивает вопрос как сегодня используются «цифровые токены» на основе блокчейна в качестве ценных бумаг и как они подтверждают права собственности через так называемые первоначальные предложения монет (ICO). Хотя стоит отметить, что официальных заявлений на этот счет МВФ не делает.
В статье сказано:
«Остаются неясными правовой статус цифровых токенов и юридическая сила их передачи. Например, будет ли передача токена, поддерживаемого активом (пр. ценные бумаги) сопровождаться передачей прав собственности на распределенном реестре или все еще нужно будет регистрировать его за пределами реестра (пр. корпоративный реестр компании)?».
В МВФ склонны считать, что ответ на этот вопрос будет отличаться в зависимости от странны и юрисдикции, а в ближайшие годы политики будут обсуждать каким же образом можно регулировать технологию.
Статья была написана в соавторстве с девятью сотрудниками МВФ, принял участие также Донг Хе,заместитель директора департамента денежно-кредитных систем и рынков капитала МВФ,
Коины центрального банка
В статье были также затронуты и другие основные тенденции 2017 года, такие как растущая активность в секторе мировых центральных банков. Воодушевленные развитием DLT, центральный банк России, Индии и Валютно-финансовое управление Сингапура начали исследовать и экспериментировать с разработкой своей собственной цифровой валюты.
В результате, в документе МВФ рассматривается два вопроса относительно перспективы: «Почему центральные банки хотят выпустить свою криптовалюту?» и «Какую форму может принять эта валюта и как она будет распространяться?».
Перевод специально для форума MMGP.ru
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