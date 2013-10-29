Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
За каждого нового MMGP-зависимого мы заплатим 5 поинтов!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 413,832 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Новый доклад на тему блокчейна от МВФ

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:22
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 17:53
#1
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 29.10.2013
Сообщений: 2,779
Благодарностей: 1,423
УГ: 6
КП: 0.676
подарки
Новый доклад на тему блокчейна от МВФ
В своеv новом докладе на тему блокчейна МВФ анализирует ICO и коины центрального банка

Международный валютный фонд (МВФ) продолжает изучать возможности цифровых валют и технологий распределенного реестра (DLT).

На этой неделе была опубликована статья «Финтех и Финансовые услуги: первоначальный разбор» в которой сотрудники МВФ делают упор на две области воздействия: использование технологии для международных платежей и ее потенциал для использования в качестве цифровой валюты центрального банка.

Для МВФ это первая статья на тему блокчейна в этом году, предыдущая вышла в январе прошлого года. В ней рассматриваются уже знакомые темы, в том числе и то, как технология может изменить сферу финансовых услуг.

Но тем не менее, хотя популярные темы вроде воздействия технологии занимают большую часть статьи, в ней также затронуты и новые концепции, которые ранее не обсуждались.

В частности, МВФ затрагивает вопрос как сегодня используются «цифровые токены» на основе блокчейна в качестве ценных бумаг и как они подтверждают права собственности через так называемые первоначальные предложения монет (ICO). Хотя стоит отметить, что официальных заявлений на этот счет МВФ не делает.

В статье сказано:

«Остаются неясными правовой статус цифровых токенов и юридическая сила их передачи. Например, будет ли передача токена, поддерживаемого активом (пр. ценные бумаги) сопровождаться передачей прав собственности на распределенном реестре или все еще нужно будет регистрировать его за пределами реестра (пр. корпоративный реестр компании)?».

В МВФ склонны считать, что ответ на этот вопрос будет отличаться в зависимости от странны и юрисдикции, а в ближайшие годы политики будут обсуждать каким же образом можно регулировать технологию.

Статья была написана в соавторстве с девятью сотрудниками МВФ, принял участие также Донг Хе,заместитель директора департамента денежно-кредитных систем и рынков капитала МВФ,
Коины центрального банка
В статье были также затронуты и другие основные тенденции 2017 года, такие как растущая активность в секторе мировых центральных банков. Воодушевленные развитием DLT, центральный банк России, Индии и Валютно-финансовое управление Сингапура начали исследовать и экспериментировать с разработкой своей собственной цифровой валюты.
В результате, в документе МВФ рассматривается два вопроса относительно перспективы: «Почему центральные банки хотят выпустить свою криптовалюту?» и «Какую форму может принять эта валюта и как она будет распространяться?».


Перевод специально для форума MMGP.ru

Источник

Уникальность
__________________
Новости криптовалют и аналитика рынков
Alex077 на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:22
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Доклад ChinaLedger обозначил вектор развития стандартов индустрии блокчейна upline Новости в мире финансов и инвестиций 0 24.01.2017 15:34
Компания Acronis включила в свой новый продукт решения на основе блокчейна crypta Новости криптовалют 0 19.01.2017 18:08
Credit Suisse представил доклад о влиянии блокчейна в различных отраслях ser4442 Новости в мире финансов и инвестиций 2 09.08.2016 21:43
Новый жесткий диск Samsung способен вместить данные блокчейна за 300 лет pilot10 Новости криптовалют 3 06.03.2016 23:11
Что доклад FOMC нам готовит? Boris AvaTrade Аналитика от частных трейдеров 0 28.04.2015 19:36

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Ошибка - "Название.Максимальная длина этого поля:255"
От stim644 в разделе «Яндекс.Директ»
Аватар Denver10
Украинцы на 14,4% перевыполнили план по военному сбору
От Denver10 в разделе «Политика и экономика»
Аватар Ruslan74
secureinvestment.com - РЕФБЕК 200%
От Ruslan74 в разделе «Архив: Реферальные и страховые предложения»
Аватар LSasha
U12earn-www.u12earn.com
От LSasha в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Админы тронулись умом: Эксперимент для недоинвесторов в сети Интернет
От illuminati в разделе «Псевдоинвестиции: общий форум»
Аватар all-hyips
Tropicana Travels - tropicanatravels.com
От all-hyips в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
413,832
Тем
474,932
Сообщений
11,768,035

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube