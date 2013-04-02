Стартап Bigger привлёк $18 млн в бизнес по совместной аренде офисов

Биггер ("Bigger") - это китайский стартап инкубатор и коворгинговая (коворкинг - это совместные офисы) компания, которая при поддержке китайского девелопера компании Modern Land China Co., Ltd закрыла раунд финансирования в серии "A" в размере 18 млн долл. США и эти средства поступили от инвестиционного подразделения указанного выше девелопера, а именно китайской группы Hongfu Group.
Также в этом раунде финансирования принял участие бизнес-инкубатор из Пекина под названием First Care. Два новых инвестора из сферы недвижимости планируют в дальнейшем работать с Bigger, для того чтобы совершать совместные коворгинговые сделки, а также вести попутные бизнесы, которые затронут ресторанный бизнес, в также бизнес в сфере развлечений и бизнесы связанные с образом жизни жителей Китая.
Известно, что на настоящий момент инвесторы уже влили миллиарды долл. США в китайских операторов коворкинга, поскольку их используемая бизнес-модель сдачи офисных площадей в лизинг и причём для многих небольших компаний, позволяет окупить вложенные средства за короткий срок. Например, стартапу Bigger требуется полтора года, чтобы полностью вернуть все свои средства потраченные на эксплуатацию новой офисной площади - и именно так утверждали в этой компании, когда она закрыла свой последний раунд финансирования в 2016 году.
Сообщается, что китайские девелоперы вкладывающие в недвижимость, также успели запрыгнуть в этот вагон, чтобы делать прибыльные инвестиции в коворкинговые стартапы. Например, в прошлом месяце, конгломерат, который имеет бизнес интересы в сфере недвижимости, спорта и в других областях под названием Beijing Xingpai Group проинвестировал порядка 116 млн долл. США в китайские коворкинговые стартапы UrWork и 5Lmeet.
Новый раунд финансирования стартапа Bigger состоялся через год после того, как в июле прошлого года он закрыл свой предварительный раунд финансирования в размере 5 млн долл. США, средства в котором пришли от венчурной компании Green Pine Capital Partners и китайского венчурного фонда Chenhai Fund. Соответственно, инвестиционное подразделение Hongfu Group расположенное в городе Сиане предоставит свои деньги для того, чтобы помочь Bigger чуть позднее открыть новые инкубаторы и арендовать офисные площади под коворкинг в ранее упомянутом Сиане провинции Шэньси в Западном Китае.
Пекинский девелопер Modern Land, акции которого торгуются на Гонконгской фондовой бирже с рыночной капитализацией в размере 385 млн долл. США запустил стартап Bigger в декабре 2015 года. Bigger использует концепцию, которая называется "зеленая экосистема" и это означает, что её коворкинговые помещения, внутрення отделка и сами офисные площади являются экологически безопасными.
Перевод специально для mmgp.ru источник
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