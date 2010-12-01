Магия кристаллов - magicofcrystals.net

Я не админ данного проекта, тема создана с целью ознакомления!
Старт проекта: 11.06.2017
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Активируйте свой магический кристалл. После активации кристалл наполняется электрическим зарядом и магические свойства вашего кристалла будут находиться в процессе расщепления. Каждая активация кристалла приносит игрокам достаточно высокий доход, а главное - пассивный! На Ваш выбор 4 различных кристалла и дополнительные слоты для каждого из них!
Активированные магические кристаллы создают пассивный доход в автоматическом режиме. После активации у каждого кристалла есть свой уникальный индикатор прибыли, отображающий краткую статистику Вашего активированного Кристалла. Все начисления, вырабатывающиеся Вашими активированными кристаллами, поступают на Ваш игровой баланс в режиме реального времени.
Все расщепленные энергетические частицы активированного кристалла имеют достаточно высокую ценность! Активируйте как можно больше магических кристаллов, получая большое количество частиц и увеличивая свой пассивный доход в высокодоходном игровом активаторе Магия Кристаллов, чтобы рост чисел Вашего игрового Баланса не останавливался и увеличивался не по дням, а по часам.
Маркетинг проекта:
22.4% за 15 дней, начисление каждую секунду
44% за 20 дней, начисление каждую секунду
68% за 25 дней, начисление каждую секунду
93.2% за 35 дней, начисление каждую секунду
Депозит включен в начисления
Минимальная сумма покупки кристалла: 10 руб/0.2$
Реф-программа: 12-3%
Платежные системы: Payeer, Bitcoin
Выплаты: инстант
SSL-сертификат: да
Вывод средств
Вы можете вывести полученные средства в любое время по достижении минимальной суммы доступной для вывода, в случае с рублевым балансом: Payeer (1 руб), Yandex, Qiwi, AdvCash и Perfect Money (10 руб), в случае с долларовым балансом: Payeer, AdvCash и Perfect Money (0.1$).
Минимальная сумма вывода средств в платежную систему Payeer составляет 1 Руб, в системы Yandex, Qiwi, AdvCash и Perfect Money от 10 руб. При выводе с долларового баланса минимальная сумма выплаты составляет 0.1$
Покупка кристаллов
Цитата:
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inetrev: 190.115.18/23
nserver: NS1.DDOS-GUARD.NET
nsstat: 20170616 AA
nslastaa: 20170616
nserver: NS2.DDOS-GUARD.NET
nsstat: 20170616 AA
nslastaa: 20170616
nserver: NS3.DDOS-GUARD.NET
nsstat: 20170616 AA
nslastaa: 20170616
nserver: NS4.DDOS-GUARD.NET
nsstat: 20170616 AA
nslastaa: 20170616
nserver: NS5.DDOS-GUARD.NET
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Дата операции: 20 Июн 2017 14:06
ID операции: 366887992
Тип операции: перевод
Магазин: magicofcrystals.net
Статус: выполнен
Сумма списания: 29.00 $
Сумма получения: 29.00 $
Дата операции: 20 Июн 2017 14:04
ID операции: 366887498
Тип операции: перевод
Магазин: magicofcrystals.net
Статус: выполнен
Сумма списания: 26.00 $
Сумма получения: 26.00 $
Дата операции: 20 Июн 2017 14:04
ID операции: 366887273
Тип операции: перевод
Магазин: magicofcrystals.net
Статус: выполнен
Сумма списания: 23.00 $
Сумма получения: 23.00 $
Дата операции: 20 Июн 2017 14:03
ID операции: 366887083
Тип операции: перевод
Магазин: magicofcrystals.net
Статус: выполнен
Сумма списания: 20.00 $
Сумма получения: 20.00 $
Дата операции: 20 Июн 2017 14:07
ID операции: 366888540
Тип операции: перевод
Магазин: magicofcrystals.net
Статус: выполнен
Сумма списания: 2.00 $
Сумма получения: 2.00 $