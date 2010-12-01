Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Магия кристаллов - magicofcrystals.net

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Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Старый Сегодня, 16:52
#1
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 25.12.2013
Сообщений: 5,270
Благодарностей: 703
Записей в блоге: 4
УГ: 24
КП: 0.236
подарки
Магия кристаллов - magicofcrystals.net

Я не админ данного проекта, тема создана с целью ознакомления!










Старт проекта: 11.06.2017




Цитата:
Активируйте свой магический кристалл. После активации кристалл наполняется электрическим зарядом и магические свойства вашего кристалла будут находиться в процессе расщепления. Каждая активация кристалла приносит игрокам достаточно высокий доход, а главное - пассивный! На Ваш выбор 4 различных кристалла и дополнительные слоты для каждого из них!
Активированные магические кристаллы создают пассивный доход в автоматическом режиме. После активации у каждого кристалла есть свой уникальный индикатор прибыли, отображающий краткую статистику Вашего активированного Кристалла. Все начисления, вырабатывающиеся Вашими активированными кристаллами, поступают на Ваш игровой баланс в режиме реального времени.

Все расщепленные энергетические частицы активированного кристалла имеют достаточно высокую ценность! Активируйте как можно больше магических кристаллов, получая большое количество частиц и увеличивая свой пассивный доход в высокодоходном игровом активаторе Магия Кристаллов, чтобы рост чисел Вашего игрового Баланса не останавливался и увеличивался не по дням, а по часам.




Маркетинг проекта:
22.4% за 15 дней, начисление каждую секунду
44% за 20 дней, начисление каждую секунду
68% за 25 дней, начисление каждую секунду
93.2% за 35 дней, начисление каждую секунду
Депозит включен в начисления


Минимальная сумма покупки кристалла: 10 руб/0.2$
Реф-программа: 12-3%
Платежные системы: Payeer, Bitcoin
Выплаты: инстант
SSL-сертификат: да




Вывод средств
Вы можете вывести полученные средства в любое время по достижении минимальной суммы доступной для вывода, в случае с рублевым балансом: Payeer (1 руб), Yandex, Qiwi, AdvCash и Perfect Money (10 руб), в случае с долларовым балансом: Payeer, AdvCash и Perfect Money (0.1$).

Минимальная сумма вывода средств в платежную систему Payeer составляет 1 Руб, в системы Yandex, Qiwi, AdvCash и Perfect Money от 10 руб. При выводе с долларового баланса минимальная сумма выплаты составляет 0.1$






Цитата:
inetrev: 190.115.18/23
nserver: NS1.DDOS-GUARD.NET
nsstat: 20170616 AA
nslastaa: 20170616
nserver: NS2.DDOS-GUARD.NET
nsstat: 20170616 AA
nslastaa: 20170616
nserver: NS3.DDOS-GUARD.NET
nsstat: 20170616 AA
nslastaa: 20170616
nserver: NS4.DDOS-GUARD.NET
nsstat: 20170616 AA
nslastaa: 20170616
nserver: NS5.DDOS-GUARD.NET



Покупка кристаллов:

Дата операции: 20 Июн 2017 14:06
ID операции: 366887992
Тип операции: перевод
Магазин: magicofcrystals.net
Статус: выполнен
Сумма списания: 29.00 $
Сумма получения: 29.00 $


Дата операции: 20 Июн 2017 14:04
ID операции: 366887498
Тип операции: перевод
Магазин: magicofcrystals.net
Статус: выполнен
Сумма списания: 26.00 $
Сумма получения: 26.00 $


Дата операции: 20 Июн 2017 14:04
ID операции: 366887273
Тип операции: перевод
Магазин: magicofcrystals.net
Статус: выполнен
Сумма списания: 23.00 $
Сумма получения: 23.00 $


Дата операции: 20 Июн 2017 14:03
ID операции: 366887083
Тип операции: перевод
Магазин: magicofcrystals.net
Статус: выполнен
Сумма списания: 20.00 $
Сумма получения: 20.00 $


Дата операции: 20 Июн 2017 14:07
ID операции: 366888540
Тип операции: перевод
Магазин: magicofcrystals.net
Статус: выполнен
Сумма списания: 2.00 $
Сумма получения: 2.00 $






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Старый Сегодня, 17:50
#2
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Премиум
 
Аватар NETWEB-monitor
 
Имя: NWmonitor :)
Пол: Мужской
Адрес: INTERNET
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 06.05.2013
Сообщений: 13,665
Благодарностей: 582
УГ: 10
КП: 0.004
Re: Магия кристаллов - magicofcrystals.net
похоже новинка от sfereon /
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