Swissrobot Ltd - Swissrobot.net

Три года назад некоторые наши эксперты обнаружили, что есть основная закономерность в каждой торговле. Из-за этого открытия, мы создали несколько процессы, где мы узнали, что потери и прибыль может быть предсказано. Эти процессы очень сложны и трудоемки и, чтобы предсказать исход торговли, часы, даже недели не требовалось. Поэтому мы искали решение, резко сократить требуемое время.
Один год спустя, мы создали алгоритм, который с несколько настроек, может быть использован для каждой сделки. Это не имеет значения, если он был криптовалюты или на рынке Форекс. После двух успешных лет испытаний, мы создали SWISSrobot Лтд. в 2017 году.
SWISSrobot-первых, децентрализованные, безопасной и наиболее перспективных торговых roboter в этот день и возраст.
SWISSrobot ЛТД. официально зарегистрирована в Англии и Уэльсе под номером компании 10780637.
Наше бюро можно найти в Лондоне и Цюрихе, где наши SWISSrobot будет точно обследоваться и поддерживать 24/7. Кроме того, наши бюро находятся под наблюдением внешней безопасности фирмы. Как это мы можем гарантировать высокий уровень безопасности в каждом районе
Старт 20.06.2017
Планы
5%-7%Daily For 30 Days
-Принимают: Bitcoin
-ДДОС Защита - OVH dedicated server
-SSL - COMODO RSA Extended Validation Secure Server CA COMODO CA Limited
-Выделенный сервер
-Домен - 1 год
-Реф программа - 10%-3%-2%
-Скрипт - GoldCoders
-Выплаты - Инстант
Whois
Цитата:
DOMAIN INFORMATION
Domain:swissrobot.net
Registrar:WILD WEST DOMAINS, LLC
Registration Date:2017-05-18
Expiration Date:2018-05-18
Updated Date:2017-05-24
Status:clientDeleteProhibited
clientRenewProhibited
clientTransferProhibited
clientUpdateProhibited
Name Servers:ns1.swissrobot.net
ns2.swissrobot.net