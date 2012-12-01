Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Swissrobot Ltd - Swissrobot.net

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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#1
HyipClub.Club
Премиум
 
Аватар $ROLEX$
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 30.01.2015
Сообщений: 4,583
Благодарностей: 3,491
УГ: 18
КП: 0.465
подарки
Swissrobot Ltd - Swissrobot.net
Я не админ и админа не знаю!

Новый проект: Swissrobot Ltd

Легенда

Перевод с Google: (RU)


Цитата:
SWISSrobot Лтд. учрежденная ведущими швейцарскими аналитиками, математиками, Форекс - трейдеров и капитала.

Три года назад некоторые наши эксперты обнаружили, что есть основная закономерность в каждой торговле. Из-за этого открытия, мы создали несколько процессы, где мы узнали, что потери и прибыль может быть предсказано. Эти процессы очень сложны и трудоемки и, чтобы предсказать исход торговли, часы, даже недели не требовалось. Поэтому мы искали решение, резко сократить требуемое время.

Один год спустя, мы создали алгоритм, который с несколько настроек, может быть использован для каждой сделки. Это не имеет значения, если он был криптовалюты или на рынке Форекс. После двух успешных лет испытаний, мы создали SWISSrobot Лтд. в 2017 году.

SWISSrobot-первых, децентрализованные, безопасной и наиболее перспективных торговых roboter в этот день и возраст.

SWISSrobot ЛТД. официально зарегистрирована в Англии и Уэльсе под номером компании 10780637.

Наше бюро можно найти в Лондоне и Цюрихе, где наши SWISSrobot будет точно обследоваться и поддерживать 24/7. Кроме того, наши бюро находятся под наблюдением внешней безопасности фирмы. Как это мы можем гарантировать высокий уровень безопасности в каждом районе
Старт 20.06.2017

Планы

5%-7% Daily For 30 Days

-Принимают: Bitcoin
-ДДОС Защита - OVH dedicated server
-SSL - COMODO RSA Extended Validation Secure Server CA COMODO CA Limited
-Выделенный сервер
-Домен - 1 год
-Реф программа - 10%-3%-2%
-Скрипт - GoldCoders
-Выплаты - Инстант

Whois

Цитата:
DOMAIN INFORMATION
Domain:swissrobot.net
Registrar:WILD WEST DOMAINS, LLC
Registration Date:2017-05-18
Expiration Date:2018-05-18
Updated Date:2017-05-24
Status:clientDeleteProhibited
clientRenewProhibited
clientTransferProhibited
clientUpdateProhibited
Name Servers:ns1.swissrobot.net
ns2.swissrobot.net
Цитата:
Check GoldCoders' HYIP Manager License
swissrobot.net - Licensed


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Последний раз редактировалось $ROLEX$; Сегодня в 16:04.
$ROLEX$ вне форума  
Старый Сегодня, 16:21
#2
Специалист
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 15.08.2016
Сообщений: 3,330
Благодарностей: 903
УГ: 10
КП: 0.048
подарки
Re: Swissrobot Ltd - Swissrobot.net
Хорошо смотрится. Вроде все при нём...
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ssergiuss на форуме  
Старый Сегодня, 16:30
#3
invest-withstan.club
Премиум
 
Аватар Sonikov
 
Имя: Stan
Пол: Мужской
Адрес: Ukraine
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 17.06.2016
Сообщений: 606
Благодарностей: 165
УГ: 13
КП: 0.000
Re: Swissrobot Ltd - Swissrobot.net
Напоминает проекты One-Solution и еще был бот на телеграмме того же админа под 10% в сутки.
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Sonikov на форуме  
Старый Сегодня, 16:43
#4
Профессионал
 
Имя: KENT
Пол: Мужской
Адрес: Rio de Janeiro
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 06.01.2016
Сообщений: 1,377
Благодарностей: 706
УГ: 0
КП: 0.096
Re: Swissrobot Ltd - Swissrobot.net


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Последний раз редактировалось serg125; Сегодня в 16:45.
serg125 на форуме  
Старый Сегодня, 16:43
#5
invest-withstan.club
Премиум
 
Аватар Sonikov
 
Имя: Stan
Пол: Мужской
Адрес: Ukraine
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 17.06.2016
Сообщений: 606
Благодарностей: 165
УГ: 13
КП: 0.000
Re: Swissrobot Ltd - Swissrobot.net
да админ тут скамер

мимо

ведет еще проект в-тек
бот телеграмм
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Sonikov на форуме  
Старый Сегодня, 16:43
#6
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 01.12.2012
Сообщений: 8,814
Благодарностей: 3,785
УГ: 4
КП: 0.077
Re: Swissrobot Ltd - Swissrobot.net
Цитата:
Registrar:WILD WEST DOMAINS, LLC
Что-то новенькое, такого регистранта не припоминаю по куипам
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Thunderlight на форуме  
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